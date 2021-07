Kick-boxing e batteria, ecco il centista Riccardo: "Voglio diventare un ingegnere edile"

Pochi giorni fa ha chiuso il cerchio delle superiori, conseguendo il diploma in "Costruzioni, ambiente e territorio"

Da grande si vede come un ingegnere edile. Oggi è un giovane diplomato, col massimo dei voti, che coltiva la passione per la batteria e il kick-boxing. Riccardo Zauli è tra i centisti dell'istituto tecnico "Saffi Alberti". Frequenta un corso di batteria dall’età di 13 anni e pratico Kick-Boxing a livello agonistico. Pochi giorni fa ha chiuso il cerchio delle superiori, conseguendo il diploma in "Costruzioni, ambiente e territorio".

Cosa rappresenta per lei essersi diplomato col massimo dei voti?

E' stata una grandissima soddisfazione sia a livello personale sia per il percorso universitario.

Avrebbe mai immaginato che un'epidemia avrebbe sconvolto i suoi ultimi due anni di scuole superiori?

All’inizio della pandemia non avrei mai pensato di conseguire quasi un anno scolastico in remoto, davanti ad uno schermo e non in presenza con i miei compagni.

Con quale spirito ha affrontato la didattica a distanza? Come si è trovato?

La "dad" è stata molto difficile per via dei vari problemi di connessione e di attenzione, ma ho sempre cercato di dare il massimo.

Ritiene che l'esame di maturità con la sola prova orale è stato più semplice?

Sicuramente avendo un’unica prova l’esame è risultato più semplice rispetto a quello “tradizionale”, ma non meno impegnativo.

Negli ultimi due anni i rapporti con i compagni di classe sono cambiati?

Sì, in positivo: nonostante ci vedessimo poco ci siamo stranamente legati molto, perché ci sentivamo più spesso durante l’arco della giornata.

Lei si è diplomato in "Costruzioni, Ambiente e Territorio". Ha già scelto cosa farà in futuro?

Sin da piccolo ho sempre sognato di essere un ingegnere edile, dunque mi preparerò per conseguire questa laurea.