Si allontana da casa, l'allarme di un familiare attiva le ricerche: trovato morto nelle acque del Canale Emiliano Romagnolo

Da Bologna si è alzato in volo anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Mentre contemporaneamente i sommozzatori hanno scandagliato palmo a palmo le acque. Giovedì pomeriggio il personale del 115 è stato impegnato nella ricerca di un ultraottantenne lungo il tratto forlivese del Canale Emiliano Romagnolo, al confine con la provincia di Ravenna. Ad attivare l'intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 14, è stata la segnalazione di un familiare dell'anziano, preoccupato di non averlo incontrato come accade di consueto al mattino.

In casa ha trovato il cellulare dello scomparso, decidendo di allertare la Polizia temendo il peggio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale, che hanno informato la Prefettura dell'allontanamento dell'uomo. L'attività di ricerca si è focalizzata in particolar modo nei pressi di via Brasini, a Rotta.

I sommozzatori hanno operato per tutto il pomeriggio, scandagliando circa un chilometro del Canale con l'ausilio di una corda piombata, mentre sono state effettuate immersioni in corrispondenza dei ponti. Il corpo senza vita, incastrato in una grata dove scorrono le acque, è stato trovato poco prima delle 18 in corrispondenza del via Del Cippo. L'ipotesi è che si sia trattato di un estremo gesto.