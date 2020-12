Si perde durante la passeggiata: ampie ricerche, trovata in un fossato in stato di ipotermia

Si era allontanata di casa nel primo pomeriggio di lunedì, senza più far rientro. Hanno un lieto fine le ricerche di un'anziana residente a Forlimpopoli, che hanno mobilitato Carabinieri, Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Anche i forlimpopolesi hanno dato il loro contributo, condividendo sui social le immagini della donna scomparsa. Fortunamente la signora, classe 1947, è stata ritrovata alcune ore più tardi, intorno alla mezzanotte. Era riversa in un fossato lungo la strada per Bertinoro, in via Cellaimo, dove era finita a seguito di una caduta. In discrete condizioni di salute, ma in stato di ipotermia e confusionale, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, che l'hanno trasportata al pronto soccorso per le cure del caso.

Le ricerche

L'anziana era uscita di casa intorno alle 15 per fare una passeggiata col cane. Dopo circa 30 minuti l'animale è rincasato da solo. Subito si è attivata la figlia nel cercarla, ma senza esito. Intorno alle 19 ha allertato i Carabinieri di Forlimpopoli. Subito sono iniziate le ricerche, che hanno visto in prima battuta impegnate cinque pattuglie dell'Arma coordinate dal capitano Rossella Capuano. Col calare delle tenebre, e col termometro in caduta libera per il rasserenarsi del cielo, sono stati coinvolti anche gli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Ma della donna nessuna traccia. A quel punto è stato attivato il piano di ricerche provinciale della Prefettura, con l'attivazione dei Vigili del Fuoco ed un'unità di crisi nell'area dove è stata vista l'ultima volta, nei pressi di un chiosco di piadina lungo la via Emilia per Cesena. Alcuni passanti l'avevano infatti notata che passeggiava con un guinzaglio in mano. Alle attività hanno partecipato anche i volontari della Protezione Civile di Forlimpopoli, Bertinoro e Forlì, affiancati da alcuni cani molecolari.

In totale la macchina ha coinvolto una cinquantina di persone. Sono state suddivise le aree di ricerca, per un raggio di circa cinque chilometri. E il gioco di squadra ha premiato. Tra le 23 e la mezzanotte la signora è stata trovata riversa in un fossato, in via Cellaimo, nei pressi delle Officine Maraldi. Era in stato di ipotermia, ma coscienza. Subito rifocillata, è stata quindi presa in cura dai sanitari del 118 per esser trasportata in ospedale.