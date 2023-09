La foto nel camper fa il giro del web, la ricerca disperata della casa verso un lieto fine: "Mio figlio vuole vivere con me"

La foto nel camper in cui mangia prosciutto e melone con il figlio 12enne ha fatto il giro del web. Su quel camper c'è stato quasi un anno. "Chiedo urgentemente aiuto a tutti. Cerco un appartamento o bilocale in qualsiasi zona per me e mio figlio di 12 anni. Ho un lavoro a contatto indeterminato e con ottime referenze. Mi conoscono quasi tutte le macellerie Conad perché consegno la carne. Purtroppo il tribunale di Forlì mi ha dato margine fino al 30 di settembre per trovare casa altrimenti decadrebbe l'affidamento di mio figlio. Per favore vi chiedo un aiuto immediato. Grazie mille a chi mi aiuterà in qualsiasi maniera". Recita così un annuncio che è rimbalzato su tanti gruppi Facebook della zona di Cesena e di Forlì.

"Per fortuna tanta gente mi ha chiamato e non mi aspettavo questa gara di solidarietà". Lo dice Giuseppe raggiunto al telefono, proprio mentre potrebbe aver trovato l'appartamento che sta cercando insistentemente in una sorta di corsa contro il tempo.

"A Casemurate ho trovato una casa alluvionata da mettere a posto, ma ci penserò io stesso a fare i lavori". E' ovviamente felice Giuseppe mentre ripercorre la sua storia: "Ho quattro figli, sono originario di Bari ma lavoro a Cesena, sono un autotrasportatore di carni per i supermercati Conad". Cinquanta anni, separato dalla moglie, in questi giorni ha fatto una corsa contro il tempo perché il tribunale gli ha detto che per avere l'affidamento del figlio Davide, 12enne, avrebbe dovuto trovare una casa.

"Dallo scorso ottobre mi sono sistemato in un camper nella zona di Santa Maria Nuova, a Bertinoro, mi sono appoggiato ad un amico per la corrente. Ogni tanto mio figlio veniva a trovarmi ed ha espresso il desiderio di vivere con me. Entro il 30 settembre devo trovare una casa per poter ottenere l'affidamento di Davide". E Giuseppe sembra esserci riuscito proprio oggi, venerdì 15 settembre, anche se ancora non c'è nulla di firmato.

"Ho trovato a Casemurate una casa di campagna, la signora che dovrebbe affittarmela è di nazionalità turca, speriamo vada tutto bene. Ho un contratto di lavoro regolare, la gente mi conosce, la ricerca è stata difficile più che altro per il poco tempo a disposizione. Anche se devo dire che io la casa l'avevo trovata cinque mesi fa, ma alla fine è uscito fuori un problema burocratico. Ora mio figlio vive in una struttura semi-residenziale a Castiglione di Ravenna ma spero possa stare con me, sono pronto a pagare anche una baby sitter per quando sarò impegnato col lavoro".