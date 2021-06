"Come eravamo all'asilo": condivide una foto del 1948 per ritrovare i compagni di classe

Ricomporre un puzzle di storia. Franco Mercuriali si è rivolto a ForlìToday nella speranza di ritrovare i nomi dei vecchi compagni di asilo. "Nella foto - scrive Franco - ho scritto i nomi e cognomi di chi mi ricordavo. Alcuni abitavano nella zona di via Ca Rossa. Con loro non c'era una grande amicizia e di loro mi sono dimenticato i nomi. Non mi ricordo il nome della maestra. La foto risale al 1948 ed è rappresentata da bambini dell'Asilo nati nel 1942, 1943 e 1944".

"L'entrata dell'asilo - prosegue nel ricordo - era in via Piero Gobetti. Io abitavo in via dell'Appennino angolo Don Minzoni difronte all'attuale farmacia. In via dell'Appennino i bambini che andavano all'Asilo erano Vanni Fabbri, Renato Turrinunti, Giorgio Mercuriali, Franco Mercuriali, Franca Fantinelli Franca e la bidella Iris Giunchi. In via Don Minzoni abitavano Giancarlo Fabbri, Augusto Campana, Giovanna Campana, Franco Nanni, Luciano Nanni, Otello Cattani e Gabriele Fiorini Gabriele".

"In via Piero Gobetti abitavano la bidella Remigia Zaccarelli, Elvio Zaccarelli, Elvio Erani e Piero Vargellini mentre in via G.Amendola abitavano Severi e Giuliano Severi - prosegue -. In via della Resistenza abitavano Legrotti e sorella, mentre in via Antonio Carini Guido Fabbri, Giancarlo Ragazzini e Miriam Ridolfi. In via Ribolle Paola Pasini, Giorgio Pasini, Giuliano Sagradini ed altri tre che non ricordo il nome, poi vi erano i residenti nella zona di Villa Gesuita, di via Ca'Rossa e via Corridoni. All'appello ne mancano quindi 11".