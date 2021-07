Ricerca oncologica e assistenza dei malati: all'Irst "Dino Amadori" di Meldola il prestigioso Vivisalute Award

L’istituto tomagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” di Meldola ha ricevuto il Vivisalute Award, premio istituito da Bocconi Alumni Rimini, in collaborazione con Topic Healthcare, Associazione Vivisalute e Cergas Bocconi. Il Vivisalute Award è un riconoscimento a persone, imprese, associazioni, enti pubblici e privati che si sono distinte per attività generatrici di valore sociale nel campo della ricerca, sostenibilità, tutela della salute, servizi socio-assistenziali, nel rispetto delle diversità e a favore di una cultura dell’inclusione.

L’iniziativa, patrocinata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, viene organizzata annualmente a Milano da Cergas Bocconi, Vivisalute Lombardia e Bocconi Alumni Topic Healthcare. Dal 2021 l’Award è divenuto itinerante e per la prima edizione itinerante è stata scelta Rimini. Oltre all’Irst "Dino Amadori", sono stati premiati la dottoressa Francesca Raggi, direttore medico del presidio di Rimini, il Comune di Rimini, Erica Alessandri di Technogym, Rosanna Favato dell’Azienda Pubblica di servizi alla persona città di Bologna, Anna Fiscale di Quid, Giacomo Gorini, Immunologo dell’Università di Oxford e Fabio Lazzari della rivista Terra del Buon Vivere .

L’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” Irccs ha ricevuto il premio, ritirato dal direttore generale Giorgio Martelli, per la categoria Impatto sociale, in particolare per l’idea etica che ne è alla base: unire la cura e l’assistenza alla ricerca, per migliorare a 360 gradi lo stato di salute dei malati oncologici. "Questo premio - ha commentato la Direttrice Sanitaria Maria Teresa Montella presente alla cerimonia insieme al dottor Martelli - è un nuovo e prestigioso riconoscimento della lungimiranza del progetto fortemente voluto dal professor Dino Amadori, che lo ha ideato, e degli allievi che hanno contribuito a realizzarlo, in primis Fabio Falcini, Marco Maltoni, Mattia Altini; professionisti di riferimento in ambito nazionale che ancora operano nel territorio. E' la conferma dell'importanza del lavoro sinergico che Irst Irccs Ausl Romagna stanno facendo per portare a valore la sanità e garantire a tutti i cittadini i migliori trattamenti”.