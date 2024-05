Ricerca sperimentale, riconoscimento internazionale per il professor Giorgio Ercolani: "All'ospedale di Forlì alto valore professionale"

Prestigiosa nomina per il professor Giorgio Ercolani, direttore del Dipartimento Chirurgico di Forlì e professore ordinario del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna. Dopo essere stato inserito nella lista dei 2% Top world scientist dalla University of Stanford, la scorsa settimana è stato nominato membro della European Surgical Association (Esa).

"L'European Surgical Association - spiega il professor Ercolani - è un'associazione europea nata circa trenta anni fa, nella quale vengono “chiamati” chirurghi che si sono distinti e riconosciuti a livello internazionale per l'attività di ricerca sperimentale ed in campo clinico. Attualmente ne fanno parte poco più di 200 membri provenienti da tutta Europa, di cui solo 22 provengono dall' Italia".



"Questo riconoscimento - continua il direttore del Dipartimento Chirurgico dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" - va condiviso con i miei più stretti collaboratori ed è frutto dell'attività clinica e di ricerca svolta prima a Bologna e, in questi ultimi otto anni, all'ospedale di Forlì. Questo dimostra l'alto valore professionale e le possibilità di studi scientifici presenti anche nel nostro nosocomio".