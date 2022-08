Non rincasa dopo la solita passeggiata, notte di paura per una famiglia. Poi l'alba porta il lieto fine

E' stata una lunga notte di paura quella vissuta dalla famiglia di un 94enne di Fiumana, che, come suo solito fare, martedì si era allontanato da casa per fare una camminata nei suoi posti del cuore, tuttavia senza rincasare. Erano circa le 3 della nottata tra martedì e mercoledì quando la moglie si è accorta della mancanza del marito, contattando le figlie che hanno iniziato la ricerche nei pressi dell'abitazione, allertando contemporaneamente i Carabinieri.

Alle ricerche hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco, il personale della Protezione Civile e del Soccorso Alpino, stazione di Monte Falco. La zona battutta è stata quella della frazione di Fiumana. Ma alle prime luci dell'alba il lieto fine. Il 94enne aveva trovato rifugio in una tenuta vinicola dove aveva lavorato da giovane e, non curante del tempo che stava trascorrendo, ha trascorso lì la nottata.

Al risveglio un operaio della tenuta si è accorto della presenza dell'uomo e, conoscendo la vicenda, lo ha accompagnato all'interno allertando nel frattempo le forze in ricerca che subito sono accorse. Sul target il Soccorso Alpino, con il sanitario, hanno potuto constatare lo stato di buona salute dell'uomo che comunque è stato trasportato in ambulanza all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì per gli accertamenti del caso.