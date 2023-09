Frane e buio fanno perdere l'orientamento: soccorsi tre ciclisti dai Vigili del Fuoco

Disavventura per tre ciclisti, che hanno perso l'orientamento durante l'escursione in mountain bike. Il fatto è avvenuto mercoledì sera a Castagnolo di Civitella di Romagna. Erano circa le 21 quando due squadre dei Vigili del Fuoco, una formata da soccorritori Speleo Alpino Fluviale della sede centrale di Forlì e l'altra proveniente dal distaccamento di Rocca San Casciano, si sono attivate nella ricerca dopo la richiesta d'aiuto.

A causa del buio e dei vari movimenti franosi presenti nella zona, i tre ciclisti avevano perso l'orientamento, non riuscendo più a individuare il sentiero ciclabile. La sala operativa dei Vigili del Fuoco è rimasta sempre in contatto telefonico con le tre persone riuscendo a localizzarle per inviare le squadre per il salvataggio. Tutti e tre i ciclisti sono stati recuperati in buone condizione di salute.