Sparita nel nulla in Trentino da diversi giorni: si cerca giovane ginecologa

Da una settimana non risponde più al telefono e, al momento, risulta irreperibile. Sono ore di apprensione per i familiari di Sara Pedri, ginecologa forlivese di 31 anni, che esercita la professione all'ospedale di Cles, in provincia di Trento. L'ultima volta che la ragazza ha contattato i familiari è stato lo scorso 4 marzo. Poi il silenzio. La scomparsa è stata denunciata ai Carabinieri di Forlì, che hanno esteso la segnalazione agli uomini dell'Arma di Cles.

Gli investigatori hanno subito individuato la vettura di proprietà della donna, una "Volkswagen T-Roc": l'auto è stata trovata parcheggiata Mostizzolo, comune di Cis, al confine con quello di Cles, nei pressi dell'incrocio tra le Statali 43 e 42, nelle adiacenze del ponte che sovrasta il torrente Noce. All'interno vi era anche il suo smartphone.

Alle ricerche stanno partecipando anche vigili del fuoco e soccorso alpino e fluviale, con l'ausilio di unità cinofile, droni ed elicottero. La donna scomparsa è alta 162 centimetri, magra, con capelli rossi. La famiglia invita chiunque sia in grado di fornire informazioni utili a contattare i carabinieri della stazione di Rumo al telefono 0463530116.