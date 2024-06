A scuola non è mai arrivata, è scomparsa dal 30 maggio: si cerca una ragazzina di 13 anni

++AGGIORNAMENTO DELLE 22.30: LA RAGAZZINA E' STATA TROVATA++

E' uscita di casa giovedì scorso per recarsi a scuola, ma in classe non è mai entrata. E' dal 30 maggio che si sono perse le tracce di una tredicenne residente a Forlì. La madre ha subito sporto denuncia alla Questura di Forlì-Cesena, attivando le ricerche delle forze dell'ordine. La giovane, alta circa 170 centimetri per 60 chili di peso, al momento dell'allontanamento indossava una t-shirt nera con maniche corte e la scritta bianca "Los Angeles", dei carbon jeans con tasche laterali ed un paio di "Nike Jordan 4" nere con strisce blu ed uno zaino blu.

Al momento della scomparsa la giovane non aveva con sè nè il telefonino cellulare, nè denaro e nè documenti. L'ultima volta sarebbe stata vista nei pressi della stazione ferroviaria. "Potrebbe essersi tinta i capelli dopo aver comprato una tinta", afferma la madre, che si è mobilitata attaccando volantini anche nella zona di Cesena. Chi avesse informazioni o l'avesse vista può contattare il numero d'emergenza unico 112.