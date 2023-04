Sara Pedri, nuove ricerche sul lago di Santa Giustina con i cani specializzati: esito negativo

Esito negativo. Si sono svolte nuove ricerche del corpo di Sara Pedri, la ginecologa 31enne di Forlì, scomparsa il 4 marzo del 2021, nel lago di Santa Giustina, in Trentino. L'attività, coordinata dal Commissariato del governo per la provincia di Trento, si è svolta tra il 25 e il 26 marzo lungo le sponde del lago, approfittando delle favorevoli condizioni meteo e del livello delle acque del lago, abbassatesi durante la stagione invernale. Per l'occasione è stato utilizzato un cane ricerca cadaveri specializzato del Nucleo cinofili dei carabinieri di Bologna, che ha perlustrato le rive riemerse del bacino, in particolare in località Castellaz, dove affluisce il fiume Noce.

L'unità cinofila è stata impiegata anche il primo aprile, nell'ambito di scavi mirati a nord del lago. Le ricerche, dirette dai carabinieri di Cles e alle quale hanno partecipato anche i vigili del fuoco a bordo di gommoni, proseguiranno con servizi perlustrativi periodici. Lo scorso ottobre le ricerche sul lago di Santa Giustina, coordinate dal maggiore Guido Quatrale, comandante della compagnia dei carabinieri di Cles, aveva interessato il quadrante centro-sud con l'impiego dell'unità subacquea dei carabinieri di Genova, ma anche in quel caso l'esito fu negativo.

Erano state utilizzate anche unità cinofile specializzate nella ricerca di cadaveri in acqua, di cui cinque della polizia di Monaco di Baviera e una dei carabinieri di Bologna. L'auto della donna era stata trovata parcheggiata in località Mostizzolo, nel comune di Cis, al confine con quello di Cles, nelle vicinanze del ponte che sovrasta il torrente Noce, in Trentino. All'interno il suo cellulare. Da quel giorno della giovane ginecologa che aveva lavorato all'ospedale Santa Chiara di Trento si sono perse le tracce.