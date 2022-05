Vasta battuta di ricerche nel lago con l'ecoscandaglio per trovare il corpo di Sara Pedri

Si torna a cercare il corpo di Sara Pedri, nel lago dove si ritiene che si sia tolta la vita. E' stata eseguita sabato la nuova battuta per trovare quel che resta della ginecologa forlivese, scomparsa da Cles il 4 marzo del 2021. Oltre un anno dopo la sua scomparsa, non si danno per vinti i carabinieri della Compagnia di Cles guidati dal capitano Guido Quatrale, i vigili del fuoco di diversi corpi locali e gli operatori del Soccorso alpino e i finanzieri del Soccorso Alpino di Tione. Il ritrovamento del corpo viene ritenuto anche utile ai fini delle indagini che sono poi seguite sul reparto deell'ospedale dove Sara lavorava e dove sarebbe stata vittima di mobbing.

Le ricerche non sono mai state sospese per Sara, nella mattinata di sabato, visto anche il periodo favorevole per questo tipo di attività sul territorio, sono state rimpolpate le forze con i vigili del fuoco volontari di Cagnó, Revó, Banco e Cles con 4 gommoni e un ecoscandaglio. C'erano anche gli operatori del Soccorso alpino della stazione della Val di Non, i militari della guardia di finanza del Soccorso alpino di Tione di Trento, impiegato con 7 unità cinofile, tra cui 3 cani specializzati nella ricerca di cadaveri. Presenti i carabinieri delle stazioni Rumo, Novella e Borgo d’Anaunia. Decine di operatori specializzatiin azione per le ricerche di Sara. Le ricerche proseguono in esecuzione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, attivato dal Commissariato del Governo di Trento.

Diversi i servizi dei giornalisti di "Chi L'ha Visto?" per tentare di fare luce su questa vicenda che, nei mesi, è diventata sempre più dolorosa da affrontare per tutti. Le ombre che hanno soffocato questa giovane donna si sono fatte più fitte, attraverso anche testimonianze di colleghe e il materiale raccolto dagli inquirenti. "Sara Pedri si è ritrovata come un agnello in mezzo ai lupi, ed ha finito per essere sbranata dalla violenza di chi si è avventato contro di lei". Così la psicologa ingaggiata dalla famiglia Gabriella Marano descrive la situazione della ginecologa forlivese in servizio all'ospedale Santa Chiara di Trento, della quale non si hanno più notizie dallo scorso 4 marzo. La perizia della dottoressa Marano, in tutto 119 pagine per ricostruire il profilo psicologico e comportamentale di Sara, è stata depositata in procura lo scorso 28 dicembre dall'avvocato Nicodemo Gentile, che rappresenta la madre della donna. Il documento si basa sull'analisi delle conversazioni, dei messaggi, delle mail di Sara Pedri: "Sono un morto che cammina. Questa volta non ce la farò"