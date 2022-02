"Sto tornando a casa", poi il silenzio: trovato in un fosso e salvato nel cuore della notte

Era uscito di casa alla ricerca di funghi, ma non è più rincasato dopo aver contattato telefonicamente la moglie. Sono state ore di paura quelle vissute dalla famiglia di un anziano predappiese di 85 anni. L'allarme è stato dato nella tarda serata di venerdì, intorno alle 22.30, con i Carabinieri della Compagnia di Meldola che hanno immediatamente avviato le ricerche, pre-allertando le altre autorità di concerto con la Prefettura. Con l'avanzare delle tenebre sono stati mobilitati anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano.

La moglie ha spiegato agli investigatori che l'85enne si era presumibilmente addentrato nei boschi per raccogliere funghi, ricevendo una sua telefonata alle 20.30 nella quale aveva comunicato che stava tornando a casa. Ma col passare delle ore dell'uomo nessuna traccia. Carabinieri e Vigili del Fuoco hanno trovato l'auto in sosta dell'anziano a Solfatara, focalizzando le ricerche nell'immediata area boschiva.

Intorno alla mezzanotte la svolta dopo circa un'ora di 'rastrellamento' della zona: l'uomo è stato individuato in un fosso, dove era finito a seguito di una caduta. Era dolorante ad un ginocchio, ma tutto sommato in buone condizioni di salute. Soccorso dai Vigili del Fuoco tramite l'utilizzo di tecniche speleo alpine, l'85enne è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che l'hanno trasportato all'ospedale per gli accertamenti del caso.