La richiesta dei Comitati Alluvionati in Senato: "15mila euro per i mobili e fino a 25mila per le auto distrutte"

Il coordinatore dei Comitati Riuniti Alluvionati e Franati, Enrico Piani, è intervenuto in videoconferenza alla ottava Commissione permanente del Senato (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) sul disegno di legge relativo al rimborso dei beni mobili alluvionati. "È circostanza nota che, in caso di alluvione, il danno ai beni mobili contenuti nelle abitazioni sia particolarmente ingente, soprattutto come avvenuto nell’alluvione in Emilia Romagna del maggio 2023, allorquando i territori colpiti sono restati allagati per svariati giorni - ha detto nel suo intervento il portavoce degli alluvionati - In alcuni territori l’acqua ha raggiunto anche 5/6 metri di altezza ed è restata per 7-15 giorni in ragione del noto fenomeno della subsidenza e della circostanza che alcune zone alluvionate sono poste ad alcuni metri sotto il livello del mare. Va da sé che tutta la mobilia contenuta nelle abitazioni danneggiate è stata irrimediabilmente compromessa e non è risultata più recuperabile in alcun modo. Ne discende che i costi per provvedere all’acquisto dell’arredamento integrale dei mobili, al fine di rendere vivibile l’abitazione, è una posta assai rilevante. È appena il caso di ricordare, poi, che i mobili di casa non sono elementi decorativi, ma funzionali a contenere oggetti quali vestiario, scarpe, vettovaglie, elettrodomestici in genere, oggetti personali, ricordi personali o, nelle pertinenze, attrezzature riposte come secondi attrezzi manuali o anche attrezzature elettriche, a scoppio e via dicendo".

Qual è la richiesta dei Comitati? Che il ristoro "sia proporzionato al danno subito, domandando che venga riconosciuto un importo pari a 15mila euro per l’arredo senza alcuna decurtazione di quanto percepito a titolo di Contributo di immediato sostegno (Cis, ndr), così come è già stato fatto a seguito dell’alluvione che ha colpito il territorio modenese nell’anno 2014 (Ordinanza n. 2 del 05.06.2014). Inoltre, nel caso in cui la perizia di stima dei danni contenga una valutazione per i beni mobili andati distrutti superiore rispetto a quanto liquidato, si domanda che, per la restante parte non inclusa nel contributo, sia possibile accedere a un credito fiscale". Altro tema, quello delle automobili alluvionate: i Comitati Riuniti domandano che "venga previsto anche il ristoro delle automobili andate distrutte e/o danneggiate a seguito degli episodi alluvionali (ricordiamo in merito che ad oggi sono stati elargiti unicamente 2.000 o 5.000 euro con i denari donati dai privati cittadini alla regione Emilia Romagna), per un importo pari al valore del veicolo danneggiato e fino ad un importo di 25mila euro per ogni veicolo danneggiato. Infine è richiesta la possibilità di presentare le domande su Sfinge parallelamente alle domande di conformità edilizia catastale degli immobili, con possibilità di depositare l'esito di quest'ultima prima dell'erogazione del saldo finale".