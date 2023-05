Alluvione, l'Asaps: "Scadenze patenti e revisioni, serve proroga come durante la pandemia"

"La grave situazione che tutt'ora investe alcune province dell'Emilia Romagna a causa dell'eccezionale maltempo con l’alluvione iniziata nei primi di maggio e proseguita in modo tragico il 16 maggio, impone misure eccezionali anche per gli automobilisti e i conducenti di mezzi pesanti, residenti nelle province in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza". Lo chiede, con forza, l'Asaps - Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale con sede proprio a Forlì, zona Romiti, anch'essa colpita dagli effetti dell’alluvione.

"Come avvenuto durante la pandemia - dichiara il presidente Giordano Biserni - il Governo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti devono inserire in uno dei prossimi provvedimenti legislativi, la proroga di almeno 6 mesi delle scadenze di patenti, autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (cd foglio rosa), carte di qualificazione dei conducenti, certificati di abilitazione professionali, certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) e di varie attestazioni sanitarie connesse a diverse norme del codice della strada e per tipologie di patenti. L'Asaps chiede poi la proroga di sei mesi anche per la scadenza della revisione dei veicoli, prevista in origine per i mesi di maggio, giugno e luglio".

"La situazione è talmente grave che necessita di azioni concrete e di un vero aiuto a chi ha perso casa, a chi ancora è isolato o allagato - prosegue Biserni -. Occorre dare a queste persone e alle imprese l'opportunità di ripartire con provvedimenti che non hanno costi per lo Stato, viste le priorità nella gestione emergenziale connessa alla interruzione di numerose strade in Appennino e con abitazioni da ricostruire e sistemare sul territorio delle province martoriate, con migliaia di famiglie che hanno perso tutto. È il Governo che indicherà le esatte province e i comuni in cui applicare il decreto-legge "Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico" di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale".