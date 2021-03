“Ricominciare da zero”: con le foto si racconta Forlì al tempo della pandemia

Una mostra per raccontare Forlì al tempo del Coronavirus. Il progetto “Ricominciare da zero” dell’associazione Di Scena in Scena, patrocinato dal Comune di Forlì, entra nel vivo lanciando la seconda iniziativa: “Foto Ricordo”, un vero e proprio concorso fotografico a cui potranno partecipare tutti i residenti nel comune di Forlì che hanno scattato foto riguardanti il nuovo stile di vita adottato o che guardano con nostalgia a quello che ci siamo lasciati alle spalle.

Nuovi dispositivi e nuove usanze, simbolo di questa pandemia, possono essere fissate in uno scatto per costruire un riassunto collettivo di quest’ultimo anno. Le 50 foto migliori saranno esposte in una mostra, realizzata appena sarà possibile. Le opportunità non finiscono qui, perché la foto considerata migliore verrà pubblicata sulla copertina di “Diario Collettivo”, la raccolta delle testimonianze dei giovani durante il lockdown promosso sempre da Di Scena in Scena.

Le selezioni avverranno da parte di almeno quattro componenti dell’associazione culturale. Per partecipare basta inviare il materiale fotografico (massimo tre foto) in alta definizione all’indirizzo e-mail p.orlandi@discenainscena.it entro e non oltre il prossimo 15 aprile allegando la scheda d’iscrizione precedentemente compilata. Per maggiori informazioni e scaricare il regolamento è sufficiente consultare la pagina Facebook dell’associazione Di Scena in Scena.