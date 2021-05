Riconfermato nella Rsu di "Club house" il sindacalista espulso dalla Cgil per la solidarietà a Forza Nuova

Il sindacato Fenal-Uil è risultato essere il primo sindacato dei lavoratori di "Club House Italia", l'azienda del settore del mobile di lusso, di recente passata nelle mani del gruppo Italian Life Style Design, proprietaria, tra l'altro di marchi come Poltrona Frau e Cassina. Feneal-Uil si aggiudica il consenso del 50% degli elettori, con 93 preferenze sulle 187 totali (65 alla Fillea-Cgil e 28 alla Filca-Cisl). I lavoratori impiegati totali sono 243. La Uil elegge così 3 delegati nelle Rsu, 2 della Cgil e una della Cisl. Sono i sindacalisti Paolo Anderlucci (31) e Valentina Zimbolo (29) i delegati che hanno ricevuto più consensi, seguiti da Carmen Cardarella (26).

Commenta Anderlucci: "Un risultato che lascia intendere come il mondo dei lavoratori si stia sganciando da vecchi stereotipi, volgendo lo sguardo ad una nuova consapevolezza scevra da logiche, ormai, anacronistiche. E' l'unione dei lavoratori che, questa nuova rappresentanza sindacale, la cui maggioranza è ancora una volta alla Uil , intende promuovere. Paolo Anderlucci fu protagonista nel 2017 di un'espulsione dalla Cgil per aver espresso solidarietà a Forza Nuova in occasione degli scontri al mercatino di Natale che si verificarono la sera dell'Immacolata del 2017 in piazzetta della Misura. Poi passato alla Uil è stato rieletto Rsu alla "Club House Italia" nel 2018, con l'ulteriore rinnovo della fiducia nel 2021. "Stante le campagne elettorali ingaggiate da altri sindacati, il risultato era tutt'altro che scontato ma i lavoratori, anche questa volta, hanno saputo scegliere il giusto offrendo un equo riconoscimento a chi si è sempre speso per l'interesse collettivo. Una vittoria di Feneal-Uil nell'interesse di tutti", spiega Anderlucci.

Aggiunge una nota di Cgil, Cisl e uil: "Al nuovo gruppo che si e? costituito, in stretta collaborazione con le organizzazioni sindacali territoriali, si consegna il compito di continuare i confronti per il periodo di transizione dell’azienda in concordato, al fine di mantenere sul territorio garanzia occupazionale e riconoscimento delle capacita? professionali presenti in azienda".