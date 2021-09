Riconoscimento dell'Associazione italiana pancreas al medico forlivese Pier Lorenzo Costa

Arrivano le felicitazioni al medico forlivese Pier Lorenzo Costa, 74 anni, per un prestigioso riconoscimento medico. Si tratta dell'Aisp Life Achievement Award, conferito a Bergamo, in occasione del Congresso dell’Associazione italiana per lo studio del pancreas svolto nelle settimane scorse. Scrive il sindaco: "Questo autorevolissimo premio rappresenta un grande riconoscimento a un professionista di massimo rango che ha dedicato la sua vita alla medicina e alla ricerca nel campo delle malattie di pancreas, fegato e intestino, affermandosi a livello internazionale. Al Dottor Costa, al quale mi unisce anche una forte e radicata amicizia personale, giunga un abbraccio di stima e riconoscenza da parte dell’Amministrazione comunale di Forlì", conclude il sindaco Gian Luca Zattini.