Nove anni fa la scomparsa di don Dario Ciani, aiutò ex carcerati e tossicodipendenti: la sua presenza è ancora viva a Sadurano

A nove anni dalla morte di don Dario Ciani, la sua presenza è ancora viva a Sadurano. La località collinare sopra Castrocaro lo vide parroco dal 1974 e qui, nel 1982, fondò la cooperativa sociale San Giuseppe per accogliere prevalentemente ex tossicodipendenti o ex carcerati per ricostruire un percorso di rinascita umana tramite la comunità e il lavoro. Per ricordare il sacerdote che nel 2025 avrebbe compiuto 80 anni, l’Associazione “Amici di don Dario”, presieduta da Alberto Bravi, ha in programma un calendario di appuntamenti. Sabato, alle 20, si terrà una camminata a partecipazione libera lungo il “Sentiero don Dario”, un percorso ad anello di 11 chilometri attorno a Sadurano, luogo di partenza (alle 19.45) e d’arrivo (alle 20.30). Il tracciato è stato ripristinato di recente, dopo i danni causati dall’alluvione dell’anno scorso. Al termine della camminata, è prevista una cocomerata.



Domenica, il vescovo Livio Corazza presiederà la messa in suffragio di don Dario alle 17.30. In chiesa si potranno vedere opere realizzate dai detenuti della Casa circondariale di Forlì allestite in mostra. Don Dario, infatti, per oltre vent’anni è stato cappellano del carcere della Rocca, rappresentando un punto di riferimento umano e cristiano per i detenuti. A seguire (18.30), una passeggiata di un’ora e mezza condotta da Gabriele Zelli nei dintorni di Sadurano. Alle 20: piadina, salumi, formaggio e bibite varie presso il vicino Circolo Acli. Alle 21, nell’Anfiteatro è previsto il secondo concerto della 33esima edizione della rassegna musicale “Sadurano Serenade” con i Parma Brass e il loro spettacolo “Professione Crooner”. Don Dario Ciani, originario di Tredozio dove nacque nel 1945, è morto il 26 luglio 2015. Nel cimitero parrocchiale di San Varano di Forlì è stato sepolto.