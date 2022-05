Diciassette anni fa la tragedia aerea: Forlì ricorda il capitano Marco Briganti

Era il 30 maggio del 2005 quando il capitano Marco Briganti, 33 anni di Forlì, morì precipitando a 13 miglia Sud Est di Nassiriya con un elicottero AB-412 dell'Esercito insieme all'altro pilota, il tenente colonnello Giuseppe Lima, 39 anni di Roma, e i mitraglieri di bordo, il maresciallo capo Massimiliano Biondini, 33 anni di Bagnoregio (Viterbo) e il maresciallo ordinario Marco Cirillo, 29 anni di Viterbo. Rientravano tutti dal Kuwait dove avevano accompagnato un commilitone di rientro in Italia per i funerali della madre.

Lunedì mattina, dove si trova la targa dedicata al pilota dell'esercito nell'omonima via a San Martino in Strada, si è svolta la deposizione di un mazzo di fiori e un momento di raccoglimento cui hanno partecipato oltre alla mamma, babbo e sorella, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e per l'Esercito Italiano, una rappresentanza del Settimo Vega di Rimini. Tutti si sono ancora una volta stretti in un virtuale abbraccio attorno ai suoi cari.

Marco aveva frequentato l'istituto tecnico aeronautico forlivese e aveva un trascorso sportivo, come ciclista dilettante nella polisportiva "Forti e liberi". Nel '92 aveva frequentato il 146esimo corso allievi ufficiali di complemento alla Scuola elicotteristi e dal '99 era in forza al Vega di Rimini, settimo Reggimento Cavalieri dell'aria. Il capitano Briganti era partito una settimana prima per la sua seconda missione in Iraq, dove si sarebbe dovuto fermare per quattro mesi. Quella per il suo lavoro era una vera e propria passione, la tragedia della sua morte lasciò nel più profondo dolore la famiglia e con essa tutta la città che ancora oggi ogni anno lo ricorda, stringendosi attorno alla famiglia e agli amici.