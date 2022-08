Forlì non dimentica "Happy", l'infermiere morto a 46 anni: vicino alla "sua" quercia un festival musicale

A oltre un anno e 7 mesi dalla morte a 46 anni di Maurizio Lentis, infermiere e donatore dell’Avis Comunale di Forlì, resta più che mai vivo nella comunità forlivese il ricordo delle sue qualità umane e professionali. In tanti si sono adoperati per mantenere viva la sua memoria, a partire dall'intitolazione di una quercia al parco urbano, un albero simbolo di longevità. Per celebrare la sua memoria e i valori di altruismo, bonarietà e amore per la musica che ne hanno caratterizzato la vita, il gruppo di amici di Maurizio “Big Happy”, in collaborazione con l’Avis Comunale di Forlì, propone un’edizione rinnovata della manifestazione “Gocce di Musica”, che quest’anno si presenta in forma di festival dedicato alla musica rock, hard-rock e metal. Questi, infatti, erano i generi musicali dei quali Maurizio Lentis, soprannominato “Happy” dagli amici per il suo temperamento solare, era grande estimatore.

A farsene interpreti saranno quattro gruppi musicali che si alterneranno sul palco del Parco Urbano di Forlì sabato 20 agosto. Per il “Big Happy Fest”, la scelta del luogo è stata particolarmente significativa: l’area concerti, che sarà allestita in prossimità della Collina dei Conigli, si trova vicino alla quercia intitolata a Lentis con una targa a giugno dello scorso anno. “Con quest’evento – commenta Roberto Malaguti, presidente dell’Avis Comunale di Forlì – è nostra intenzione dare continuità al progetto avviato l’anno scorso in memoria di Maurizio, una persona che si è spesa profondamente per l’Associazione e per i donatori. La musica, sua grande passione, è il mezzo di comunicazione privilegiato per avvicinare il mondo dei giovani ai valori della solidarietà e del dono, che nella figura di Lentis trovano un grande esempio”.

“Certo sarebbe veramente felice (Happy) Mauri nel vedere quanta cura e passione trasmettono gli amici, i colleghi e tutti coloro che hanno contribuito a questo evento (come per quello passato) nella sua realizzazione, quanto desiderio di condividere il bene generato attraverso lo strumento della musica, il preferito di Mauri. Certo ne sarebbe felice e grato, come lo siamo noi pur nella sua mancanza. Un sincero ringraziamento a tutti voi e un saluto ad Happy… Ciao Happy!”: queste le parole dei familiari di Lentis, il padre Enzo e le sorelle Marinella e Milena. Ad alternarsi sul palco del Parco Urbano saranno quattro formazioni musicali: Rain, Tytus, Adverso e Karpenter.