Carta del docente anche agli insegnanti precari: l'ha deciso il tribunale dopo i ricorsi

I benefici della "Carta del docente" vanno anche agli insegnanti precari. A definirlo, anche a Forlì, sono state le sentenze del giudice del lavoro del Tribunale di Forlì pubblicate ieri, mercoledì, relative ai primi ricorsi depositati. "Viene riconosciuto il diritto alla “Carta docente”, introdotto dalla L. 107/2015, la cosiddetta “buona scuola”, agli insegnanti precari, anche con contratti brevi e temporanei: trova così conferma quanto da sempre denunciato e sostenuto dalla Flc-Cgil e cioè che non ci può essere discriminazione di trattamento tra personale precario e di ruolo, sulla base del principio che a stessi doveri debbano corrispondere stessi diritti", commenta in una nota Pier Francesco Minnucci, Segretario Generale Flc-Cgil Forlì Cesena.

"Grazie a questa ulteriore sentenza, che si aggiunge alla serie delle sentenze positive ottenute dalla Flc-Cgil, finalmente i precari non saranno più esclusi dal bonus, da utilizzare sia per l’acquisto di strumentazione tecnologica che per la formazione", conclude la nota.