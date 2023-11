Alluvione, anche a Forlì la 'fase due' della ricostruzione: arrivano altri 6 milioni di euro, tutti gli interventi previsti

Quasi 6 milioni di euro per la realizzazione, entro l’anno o nel corso dell’esercizio finanziario 2024, di 16 interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali forlivesi. L’ordinanza numero 13 del Commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo mette nero su bianco altri 5.805.467,58 euro per il territorio del Comune di Forlì, finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità. "Risorse importantissime - le definisce l’assessore Vittorio Cicognani - che si aggiungono a quelle già erogate per la somma urgenza e ci permettono di entrare nel vivo della fase due".

Tra le opere più attese e inserite in elenco c’è il ripristino dell’officiosità idraulica del canale di Ravaldino, per oltre 400mila euro. I lavori sono in parte già in corso, ma con le risorse messe a disposizione dal Governo sarà possibile intervenire da via Pelacano in direzione Roncadello, con la risagomazione degli argini e la rimozione e smaltimento di fanghi e macerie.

"Otto dei sedici interventi elencati nell’ordinanza numero 13 saranno portati a termine entro il 2023 in collaborazione con Forlì Mobilità Integrata, per un totale di 168.052,56 euro - illustra Cicognani -. Si tratta in particolare di azioni di ripristino di parcheggi, postazioni di bike sharing e fermate dell’autobus. Gli altri otto, più complessi e di impatto più ampio, riguardano la ricostruzione di marciapiedi e strade distrutte dall’alluvione, la messa in sicurezza di fossi e canali, il ripristino di pozzetti e allacci di fognature pubbliche e la canalizzazione di fognature bianche e tombinature. Per quest’ultimo blocco di lavori, propedeutici alla vera e propria ripartenza, è già in corso la progettazione da parte dei nostri uffici e i fondi messi a disposizione dall’ordinanza sono pari a 5.637.415,02 euro".