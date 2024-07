Ricostruzione della Provinciale 20 del Tramazzo: arriva l'elicottero per la posa dei materiali

E' uno degli interventi 'simbolo' dell'alluvione del 2023 in uno dei territori più colpiti, quello di Modigliana. Prosegue la ricostruzione della Provinciale 20 del Tramazzo a Riva della Pappona, un intervento da 4 milioni di euro che richiederà circa 500 giorni di lavori. Nella prima fase prevedono le operazioni di messa in sicurezza della riva anche con l'ausilio di elicotteri. E mercoledì, proprio con l'impiego di un elicottero, sono stati eseguiti i lavori di posizionamento dei materiali per la posa delle reti e la messa in sicurezza della parete. Hanno assistito ai lavori il sindaco Jader Dardi e Daniele Valbonesi, consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese.

"Nei prossimi giorni i rocciatori posizioneranno le reti protettive e le reti paramassi per realizzare, in adiacenza alla riva, una corsia di accesso a senso alternato - informa Dardi -. Si dovrà poi intervenire per spostare una condotta del gas che rifornisce l'area industriale e solo successivamente inizieranno le perforazioni per realizzare le palificazioni che permetteranno di ricostruire l'asse stradale, realizzando di fatto un nuovo viadotto. Nell'esecuzione dei lavori verrà sempre garantito l'accesso a senso unico alternato".