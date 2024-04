Alluvione, firma per la ricostruzione del ponte di Ca' Stronchino. Figliuolo: "E' la dimostrazione che lo Stato c'è"

"Longanesi diceva che in Italia siamo bravi a tagliare il nastro e poi ce ne dimentichiamo. Noi non siamo bravi a tagliare il nastro, però ce ne ricordiamo. Ritengo che lo Stato e le istituzioni stiano dimostrando che ci sono, e che stanno facendo in maniera seria le proprie attività legate alla ricostruzione". Lo ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, a Modigliana per la firma dell'accordo per la ricostruzione del ponte di Ca’ Stronchino.

Figliuolo ha rimarcato come "questi eventi di dissesto idrogeologico sono diventati non più eccezionali, ma purtroppo si vanno ad inserire in un territorio, quello italiano, che è molto fragile". Quanto alla gara di solidarietà innescatasi a seguito dell'alluvione, il generale ha rimarcato la generosità degli italiani: "Spesso però avanzano qualche dubbio chiedendosi dove vadano le risorse. Percentualmente mette di più chi ha meno, e a queste persone mi voglio rivolgere dicendo che questo è un caso tangibile e concreto in cui la metà del ponte viene costruita con le risorse messe a disposizione dei donatori".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Il ponte di Ca’ Stronchino è un’infrastruttura viaria fondamentale, ceduta a seguito delle ondate di piena di maggio 2023, diventato simbolo del rischio di isolamento di Modigliana, raggiungibile ora, in direzione Faenza, solo attraverso la strada Provinciale 20 il cui accesso è regolamentato a senso unico alternato. La ricostruzione è una priorità indispensabile per i collegamenti da e verso Modigliana, un elemento di sicurezza per tutta la comunità modiglianese e della vallata del Tramazzo e per la ricostruzione del quale Modigliana ha ricevuto una straordinaria adesione di sostegno e concreta solidarietà da enti ed istituzioni chiamate alla firma dell’accordo per la ricostruzione dell'infrastruttura. Anche per questo motivo, per la ricostruzione del ponte, il Comune di Modigliana ha ricevuto una straordinaria manifestazione di sostegno e concreta solidarietà da numerosi enti ed istituzioni presenti alla firma dell’accordo.

Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti degli enti donatori, il Tg de La7 ed il Corriere della Sera, la Fondazione Conad, L’Anci nazionale, oltre ai rappresentanti della Fondazione Cassa Depositi e Prestiti e dell'Associazione Regionale delle Fondazioni di origine bancaria della Emilia Romagna. Presenti inoltre il governatore Stefano Bonaccini, la vice presidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo e l’amministratore delegato della società Sogesid spa Errico Stravato. Con la firma dell'accordo le risorse derivanti dalle donazioni ricevute dal Comune, pari a 1.136.000 euro, verranno trasferite alla società Sogesid spa, incaricata, tramite un accordo tra Comune e Struttura del Commissario, per la ricostruzione del ponte, cui si aggiungeranno le somme riconosciute con l’ordinanza 13 del Commissario per la Ricostruzione pari ad un ulteriore 1.200.000 euro. La Sogesid spa sarà impegnata per complessivi 11 interventi per la ricostruzione delle principali strade comunali del territorio di Modigliana, per un importo di circa 86 milioni.

Il Ponte di Ca’ Stronchino rappresenta un’infrastruttura cruciale per il comune di Modigliana e la sua ricostruzione è uno dei nostri progetti prioritari - ha rimarcato Stravato -. Come Sogesid, metteremo a disposizione tutte le risorse e le competenze tecniche necessarie, insieme a tutte le procedure consentite dalla legge, per accelerare i tempi per la pubblicazione della gara e quindi per portare a termine con successo un intervento fondamentale per il territorio lavorando insieme al Comune e alla Struttura Commissariale per restituire il prima possibile alla comunità le principali infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali”.

"La ricostruzione del Ponte di Ca’ Stronchino è una priorità per la nostra comunità - sottolinea il sindaco di Modigliana, Giancarlo Jader Dardi -, con la sottoscrizione della firma si aprono concretamente le prospettive della ricostruzione di cui il nostro territorio ha urgente bisogno. Voglio rinnovare il più sincero ringraziamento a tutti gli enti donatori, alle associazioni ed alle istituzioni che ci sono state a fianco, alla Regione Emilia Romagna, al Commissario per la Ricostruzione Figliuolo per il prezioso supporto ricevuto dalla Struttura che presiede e con la quale siamo impegnati, fin dal suo insediamento, in un quotidiano confronto e collaborazione".

Dal primo cittadino "in ringraziamento particolare alla Sogesid spa, che ha condiviso con noi gli obiettivi e le priorità e sarà impegnata con la sua struttura negli interventi di ricostruzione del nostro territorio, i suoi tecnici hanno già avviato gli interventi di rilevazione del territorio per potere dare seguito alle procedure necessarie per la progettazione esecutiva e gli interventi di ricostruzione nel nostro territorio così devastato dagli eventi del maggio dello scorso anno".