Ricostruzione post alluvione a Meldola: pronti a partire lavori per oltre 2,6 milioni di euro

Aggiudicati lavori per oltre 2,6 milioni di euro per la sistemazione di strade e ponti meldolesi danneggiati dall’alluvione. "Gli interventi, alcuni sono già in fase di realizzazione mentre gli altri partiranno nelle prossime settimane, riguardano la Strada Ca’ Deserto, la Strada Valdinoce, due ponti sul Torrente Voltre, la Strada Bagnolo, la Strada Palareto-Teodorano, la Strada San Colombano-Castelnuovo, la Strada San Lorenzo-Fiordinano", aggiorna il sindaco Roberto Cavallucci.

"Altri interventi sulla Strada Vernacchia-Montevescovo e sulla Strada Balbate per ulteriori 150mila euro sono in fase di affidamento con previsione di inizio e completamento entro l’estate - prosegue il primo cittadino -. La sistemazione delle strade e dei ponti danneggiati dall’alluvione è sempre stata una priorità ed oggi, grazie alle risorse assegnate dalla Struttura Commissariale, a cui abbiamo già chiesto ulteriori fondi per altri interventi, sarà possibile mettere in sicurezza diverse infrastrutture comunali indispensabili per i cittadini e le imprese".