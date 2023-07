Ricostruzione post alluvione, Bentivogli (Lega): "Bisogna investire per scongiurare altri disastri"

"Bisogna lavorare alacremente e quotidianamente per investire, prevenire e scongiurare altri disastri. Questo è l’approccio che dovrebbe tenere chi oggi siede nei tavoli di competenza, Regione Emilia-Romagna, responsabile della gestione di tutti i corsi d’acqua del nostro territorio". Così Albert Bentivogli, consigliere e segretario comunale Lega Salvini Premier. "Oggi che viviamo ancora la fase acuta post alluvione si parlare giustamente, di aiuti, rimborsi e ristori che devono in tempi brevi arrivare a chi ha perso case, auto e tanto altro e su questa partita sono certo che ogni istituzione farà la sua parte ma quello che mi preme maggiormente in virtù della tutela dei miei concittadini è la prevenzione sul territorio", argomenta l'esponente del Carroccio.

"Nei dibattiti politici soprattutto da chi ci accolla continue responsabilità non sento mai citare la parola prevenzione - rimarca -. Oggi nessuno è in grado di assicurarci che davanti ad un evento estremo come quello del 16 maggio non accadrà più un disastro simile nella nostra città. Alla luce di questi avvenimenti bisogna lavorare perché tutto ciò non causi più danni che sarebbero irreversibili. Chi oggi ha la competenza delle manutenzioni dei nostri percorsi fluviali ha l’obbligo di investire tempo e denaro per impedire il reitero di un disastro annunciato. Questo deve fare la Regione lavorare per prevenire e risolvere criticità conosciute. Possiamo ricostruire la città ma non possiamo più permetterci di rivivere una situazione che sarebbe insostenibile sotto tutti i punti di vista".