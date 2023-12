Ricostruzione post alluvione, danneggiato dalla furia del Bidente: sotto ai ferri il ponte di Ca’ Baccagli

Proseguono a Meldola i lavori di consolidamento della spalla sinistra del Ponte di Ca’ Baccagli, molto danneggiata dalle acque dell’alluvione del maggio scorso. "Le opere strutturali seguono un primo urgentissimo intervento già eseguito e consentiranno il definitivo consolidamento della spalla del ponte - dettaglia il sindaco Roberto Cavallucci -. I lavori continueranno poi con la ricostruzione delle scarpate laterali, poste in adiacenza alla spalla del ponte, mediante la realizzazione di un’opera di protezione spondale, nella parte bassa in alveo, e la ricostruzione in terra della parte sovrastante di raccordo con il piano stradale".

"Le risorse economiche per la realizzazione dei lavori sono state assegnate al Comune di Meldola dalla struttura commissariale e permetteranno al termine dell’intervento di ottenere il completo ripristino del ponte, collegamento viario indispensabile per l’attraversamento del fiume Bidente da parte di cittadini e imprese", conclude il primo cittadino.