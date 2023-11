Ricostruzione post-alluvione e sicurezza sui luoghi di lavoro, Ance incontra il prefetto Argentieri

Ance Forlì-Cesena, associazione dei costruttori della Provincia ha desiderato incontrare il nuovo prefetto, Rinaldo Argentieri, recentemente insediatosi, per un primo incontro di benvenuto e di reciproca conoscenza. La delegazione di Ance, composta dal presidente, Franco Sassi e dai vicepresidenti, Silvia Gorzanelli ed Enrico Ortolani, si è confrontata con il Prefetto su alcune tematiche relative al territorio, ed in particolare circa le esigenze di ricostruzione post-alluvione, aspetto sul quale le imprese di Ance si sono fortemente impegnate nelle fasi emergenziali.

Affrontato anche il tema della qualificazione del settore delle costruzioni, oggi senza alcun tipo di requisito all’ingresso, a tutela delle imprese serie e della qualità e sicurezza del lavoro e le difficoltà legate agli interventi del Pnrr, una occasione che rischia di vanificare parte dei benefici potenziali.

“Un sentito ringraziamento al Prefetto Argentieri, che si è mostrato molto attento alle esigenze del Territorio – afferma Sassi -. Con piacere ci siamo messi a disposizione, come già avvenuto anche con i suoi predecessori, per lavorare insieme alle Istituzioni e trovare soluzioni condivise, in particolare, come evidenziato dal prefetto, sui temi cruciali della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro".