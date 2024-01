Alluvione, nuova tappa nel Forlivese del generale Figliuolo: "Ristori? Arrivate oltre 800 domande. Altri 700 milioni in arrivo dalla legge di bilancio"

Nuovo sopralluogo nel Forlivese del commissario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo. Al centro della visita di giovedì i territori comunali di Castrocaro Terme, Predappio e Rocca San Casciano. A far gli onori di casa in mattinata il sindaco Francesco Billi, che ha accolto in Municipio oltre al generale Figliuolo anche la vicepresidente della Regione Irene Priolo, il presidente della Provincia Enzo Lattuca, la parlamentare Rosaria Tassinari, ed i sindaci di Predappio e Rocca, Roberto Canali e Pier Luigi Lotti. Dopo la riunione tecnica, Figliuolo si è intrattenuto con una delegazione degli Alpini e rappresentanti della Croce Rossa e della Protezione Civile prima di una visita al parco fluviale della cittadina termale, sommerso il 16 maggio scorso dall'acqua del Montone.

Ristori per imprese e famiglie

"Dopo la messa in sicurezza del territorio, per il quale la struttura commissariale attraverso i fondi del governo ha messo a disposizione 1,6 miliardi di euro, la massima priorità ora è la ricostruzione per i privati, cioè famiglie e imprese - ha detto il generale Figliuolo -. Ad oggi sulla piattaforma Sfinge sono giunte poco più di 830 domande, di cui 189 da imprese e 642 dalle famiglie. Queste domande dovranno essere prese in carico dai Comuni per le successive attività di verifica; dopodichè seguirà un decreto con il quale saranno autorizzati i risarcimenti".

Figliuolo ancora una volta ha garantito che "le risorse ci sono come ha garantito la premier Giorgia Meloni" e che per i ristori ai privati "sono disponibili 630 milioni, ma altri 700 milioni sono in arrivo che derivano dalla legge di bilancio per il credito d'imposta". Ma cosa succederà quando i decreti saranno operativi? "Cittadini e imprese che accederanno al credito d'imposta, attraverso gli istituti bancari del territorio che aderiranno alla convenzione con Cassa depositi e prestiti, riceveranno l'erogazione dei risarcimenti. Rimborseremo tutto quello che ci sarà da rimborsare". Quanto alla media dei rimborsi, quelli giunti fino ad ora si aggira intorno ai 30mila euro per le imprese e 10mila per le famiglie, "ma si tratta di un campione non significativo. Sappiamo infatti che ci sono tra le 50mila e le 70mila famiglie potenzialmente risarcibili e 16mila imprese, di cui la metà agricole. Attendiamo anche le loro domande".

Altre ordinanze

Nei giorni scorsi, ha comunicato Figliuolo, è stata validata un'ordinanza che include "le linee di prosecuzione della messa in sicurezza del territorio" e che interessano quindi "viabilità, frane, dissesto idrogeologico, difesa idraulica e interventi per l'edilizia residenziale pubblica, strutture sanitarie e le Saline di Cervia". Un'altra ordinanza, ha specificato il commissario, riguarda la gestione dei materiali. Dopo la fase d'emergenza gestita dalla Regione e dalla Protezione Civile, arriverà a breve un provvedimento da 38 milioni di euro che darà la possibilità ai soggetti attuatori, in primis ai Comuni, di conferire ulteriori residui di rifiuti dovuti all'alluvione".

Il supporto ai Comuni per la progettazione delle opere

Per cantieri ancora aperti, Figliuolo ha anche ricordato che "ci sono attività di progettazione in atto, per tanto ci aspettiamo ancora più cantieri da marzo in avanti". Ci sarà quindi un'importante attività di supporto ai Comuni in questa fase: "Firmeremo un'ordinanza che consentirà di assumere a tempo determinato 216 tecnici e funzionari, per supportare le amministrazioni comunali con poco personale nella gestione delle procedure e dei progetti". Inoltre la struttura commissariale ha chiuso una convenzione con "Sogesid", la società in house che si prenderà carico dei progetti nei Comuni con poche risorse umane a disposizione.

"Non si occuperanno solo della progettazione, ma anche dell'affidamento e cantierizzazione dell'opera", ha precisato Figliuolo. Ci sarà inoltre una convenzione con Cassa depositi e prestiti che porterà tecnici da Fintecna e che andranno ad incrementare il supporto ai soggetti attuatori. "La struttura rimane sempre aperta, con molta flessibilità, alle richieste del territorio", ha precisato Figliuolo. In chiave futura, invece, il generale ha annunciato anche la costituzione di un gruppo di lavoro, una sorta di cabina di regia, che vede il coinvolgimento della Regione, il mondo accademico, l'Autorità di bacino, Ispra, Province e Comuni per dare luogo a piani speciali legati al dissesto idrogeologico.