Ricostruzione post alluvione, l'esondazione mandò sott'acqua alcune vie di Meldola: in corso i lavori sull'alveo Rio Cavallo

Sono in corso di realizzazione, finanziati dalla struttura commissariale, i lavori di sistemazione del Rio Cavallo in un tratto situato a valle della Via Bellini a Meldola. Le opere consistono nella sistemazione dell’alveo del corso d’acqua, esondato durante l’alluvione del maggio scorso con conseguente allagamento dei fabbricati posti in Via Puccini e di strade ed aree pubbliche (Via San Giovanni, Piazza Saffi e Via Buozzi), con l’esecuzione di opere di ripristino delle briglie, rifacimento di parte della sezione dell’alveo intubata e risagomatura delle sponde.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Si tratta di un primo intervento sull’asta del Rio Cavallo, a cui ne seguiranno altri, che permetterà di ripristinare la funzionalità del corso d’acqua consentendo un deflusso delle acque ordinato nel tratto interessato dai lavori. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini, nel ringraziare i tecnici incaricati, gli uffici comunali e regionali nonchè l’impresa esecutrice, si dicono "soddisfatti di questo lavoro che rappresenta un primo urgente intervento di ripristino dell’officiosità idraulica del Rio Cavallo".