Ricostruzione post alluvione, Cusercoli si vuole mettere al riparo dagli allagamenti: lavori al Canale dei Mulini

E’ iniziato il secondo stralcio di lavori per mettere in sicurezza l’abitato di Cusercoli dal rischio allagamento, come già accaduto in passato. Si tratta di un intervento complessivo da 600mila euro circa, finanziato interamente dal Pnrr. L’amministrazione ha affidato i lavori alle ditte Giovane Strada e Selva Mercurio, la quale ha subappaltato gran parte degli interventi all’impresa Tiesse srl.

"In buona sostanza verranno realizzate opere di regimazione idraulica e si procederà con la sistemazione del collettore del "Canale dei Mulini" - spiega il sindaco Claudio Milandri -. Lavori fondamentali affinché venga messo in sicurezza l’abitato di Cusercoli dal rischio allagamento. Purtroppo già in passato è accaduto che alcune case, specie le cantine, e la strada provinciale si allagassero”.

Un intervento, quindi, importante per la frazione di Cusercoli dal momento che lo scorso maggio il territorio è stato colpito dall’alluvione e già in passato la Provinciale Bidentina si è allagata nel tratto interno all’abitato di Cusercoli in via Andrea Costa a causa dell’insufficienza della rete di drenaggio acque superficiali provenienti dal versante, dalla rete stradale comunale e provinciale (Sp68 Voltre). Un primo intervento, però, è già stato effettuato e i lavori hanno interessato il risezionamento del canale dei Mulini a Cusercoli, il tamponamento della bocca di presa sul fiume Bidente oltre alla ricostruzione di sistema di intercettazione delle acque.

Dopo la segnalazione da parte del Comune di Civitella alla Regione, l’ente di via Aldo Moro a Bologna ha stanziato 150 mila euro mentre 10 mila euro sono stati impegnati nel bilancio comunale per questa prima parte di interventi. "Dopo un primo intervento finanziato dal ministero degli interni e dalla regione - conclude Milandri - siamo al secondo e confidiamo ultimo lotto dei lavori per mettere in sicurezza il tracciato dello storico canale che attraversa tutta l’area sulla sponda orografica destra dell’abitato di Cusercoli dove l’ urbanizzazione si è molto allargata e che va messa in sicurezza".