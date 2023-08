Ricostruzione post alluvione, Valbonesi: “E’ necessaria un'accelerazione che non si vede”

Proseguono i lavori sulle strade del territorio comunale di Santa Sofia interessate dalle frane a maggio. “In questi giorni sono continuati i lavori per la messa in sicurezza della strada che porta a Poggio alla Lastra, nel tratto compreso nei confini del comune di Santa Sofia - afferma il sindaco Daniele Valbonesi -. Le operazioni saranno sopese nelle prossime settimane e con esse le interazioni del traffico e riprenderanno dopo nell'ultima parte della stagione estiva. In queste settimane si è fatto un buon lavoro e la strada è percorribile in sicurezza da mezzi entro le 7,5 tonnellate e con un breve tratto a senso unico alternato. Per le altre strade comunali i lavori in questo momento sono sospesi. A breve riprenderanno sulla Santa Sofia-Camposonaldo, ma sarà data comunicazione appena stabilito il calendario”.

“Sono in corso i lavori sulla Provinciale 26 del Carnaio poco prima di Monteguidi - prosegue il sindaco -. La situazione è visibilmente migliorata e a breve si potrà consentire il passaggio almeno ai residenti. La positiva notizia delle settimane scorse riguardo alla copertura, da parte dello Stato, delle "somme urgenze" ovvero dei costi sostenuti o da sostenere a breve per l'apertura e messa in sicurezza delle strade non ha avuto ancora seguito. Sulla ricostruzione "definitiva" non ci sono novità. Attendiamo fiduciosi, ma non si può nascondere che è necessaria un'accelerazione che non si vede”.