Riduzione dei rifiuti, Atersir ha finanziato anche due 'stoviglioteche' popolari a Cesena e Predappio

Più di 54 mila euro solo nell’anno 2023 sono stati messi a disposizione da Atersir ai Comuni della provincia di Forlì-Cesena per interventi di prevenzione e riduzione dei rifiuti, grazie al Fondo d’Ambito previsto dalla Legge Regionale n. 16/2015, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha fatto propri i principi dell’Economia circolare, identificando nella prevenzione e nel riciclaggio le priorità nella gestione dei rifiuti, mirando alla progressiva riduzione dei rifiuti urbani residui non inviati a riciclaggio, attraverso la corretta gestione delle filiere di raccolta differenziata ed attraverso la leva tariffaria, secondo il principio del “chi inquina paga”.

Il Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti ha lo scopo di premiare gli utenti dei Comuni “virtuosi” e “super virtuosi”, ovvero i Comuni che raggiungono le migliori performance di riduzione di rifiuti non inviati a riciclaggio, di favorire la realizzazione dei centri comunali per il riuso e lo svolgimento di iniziative locali di prevenzione rifiuti e, recentemente anche quello di migliorare il servizio nei comuni della montagna.

Tra i progetti finanziati nel 2023 nei territori della provincia di Forlì-Cesena la realizzazione di una stoviglioteca popolare nei Comuni di Cesena e Predappio. Si tratta di un progetto di prevenzione dei rifiuti da prodotti monouso e di riduzione degli sprechi alimentare che si prefigge di costituire un servizio organizzato in grado di consegnare stoviglie, biancheria e quant’altro necessario per l’organizzazione di feste ed eventi nelle quali si sarebbero in altro modo utilizzati prodotti usa e getta.

Ma anche l'installazione di 2 erogatori di acqua pubblica in due scuole e la fornitura di borracce a tutti gli alunni, al personale docente e non docente, e ai collaboratori scolastici nel Comune di Cesenatico. Il progetto, destinato agli alunni di una scuola secondaria di primo grado, assume la valenza di un percorso educativo sotto il profilo ecologico e diffonde sul territorio la cultura della valorizzazione del patrimonio naturale e delle acque, salvaguardando l’ambiente e il mare attraverso la riduzione di rifiuti plastici. Infine l'acquisto di contenitori per cibo avanzato dal pranzo nelle mense scolastiche e la realizzazione di materiale divulgativo e incontri tematici di presentazione/pubblicizzazione del progetto nel Comune di Forlimpopoli.

Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse tra Comuni virtuosi e super virtuosi, ossia quei Comuni che producono le minori quantità ad abitante di rifiuto urbano da smaltire (quello indifferenziato o quello non riciclato), nella provincia di Forlì-Cesena Atersir finanzierà 30 enti virtuosi e 11 super virtuosi nel 2024, riducendo complessivamente il costo del servizio per questi Comuni di circa 709 mila euro.