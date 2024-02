Stretta sul servizio pomeridiano alla scuola materna, i genitori: "Approccio unilaterale e offensivo del Comune"

Non si placa la protesta sulla stretta del Comune sul servizio pomeridiano delle scuole dell'infanzia comunali, emersa in Consiglio comunale con due interrogazioni del Movimento 5 Stelle e della lista di centro-sinistra 'Forlì e Co'. Ad aggiungere la propria voce è Marco Pasini, uno rappresentante dei genitori della scuola comunale “Il Bruco” di via Galleppini, che ha seguito dal principio la vicenda: “Non tutte le scuole comunali della Regione adottano queste metodologie: basti citare Bertinoro, Modena, e Ferrara come esempi di istituti che non operano in questa modalità. Come giustamente evidenziato in Consiglio comunale non si tratta soltanto di un peggioramento della qualità dei servizi, ma soprattutto il fatto che tale decisione è stata presa senza rispettare la Carta dei servizi”.

La questione

Una comunicazione inviata via mail dal Comune ai genitori, infatti, ha annunciato una variazione della modalità organizzativa del servizio di prolungamento pomeridiano a partire dall’anno 2024-2025 della scuola materna (3-5 anni), secondo cui si passa da un orario continuativo di uscita (dalle 16.15 alle 18.30 massimo), a una suddivisione in due distinte fasce di uscita (dalle 16.15 alle 16.45 e dalle 17.30 alle 18.30).

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Soprattutto desta preoccupazione che chi vorrà utilizzare una delle due “finestre” di uscita pomeridiana dovrà giustificarla con un'attestazione di servizio o un idoneo documento del datore di lavoro che indichi gli orari lavorativi. Se, insomma, entrambi i genitori non avranno esigenze documentate di lavoro non si potrà lasciare l'alunno alla scuola di infanzia nel pomeriggio, siccome la fascia di uscita dovrà essere motivata. Il Comune in questo modo manterrà il servizio ma solo per i casi assolutamente necessari, potendo anche potenzialmente ridurre il personale. E' stato inoltre precisato dall'assessora alla Scuola Paola Casara che il Comune farà dei controlli. Trattandosi di un'autocertificazione redatta a norma di legge, il Comune si avvarrà della possibilità di effettuare controlli a campione, e come per tutte le autocertificazioni si rischia anche la denuncia per falso se le circostanze indicate non risulteranno veritiere.

La protesta

Per Pasini la norma discrimina tutte le nuove professioni sempre più basate su flessibilità oraria e lavoro per obiettivi e non con il cartellino da timbrare: “In qualità di genitore coinvolto in questa controversia, confermo la crescente preoccupazione dei genitori. Il servizio scolastico pomeridiano rappresenta un elemento fondamentale per noi genitori. Concordiamo sulla necessità di stabilire delle priorità d'accesso al servizio, ma è categoricamente inaccettabile che l'ammissibilità al medesimo sia valutata unicamente sulla base del contratto di lavoro. Questo approccio risulta tanto discriminatorio quanto antiquato”.

“Il contesto lavorativo moderno è caratterizzato da orari flessibili, mobilità e richieste di straordinari. Limitare l'accessibilità al servizio in base al tipo di impiego rappresenta un modo discriminatorio di ostacolare il progresso professionale della comunità stessa. Inoltre, questo approccio mette in difficoltà quelle categorie di lavoratori che svolgono turni o mansioni faticose, e potrebbero trarre beneficio da una maggiore flessibilità che consenta loro anche un adeguato riposo prima di dedicarsi alla famiglia. Tutto ciò senza considerare la possibilità, non sempre disponibile per tutti, di fare affidamento sui nonni, che paradossalmente, con questo principio di ammissibilità, potrebbero essere presi in considerazione”, continua Pasini.

Altro tema spinoso è il 'riposino pomeridiano' dei bimbi: “Un ulteriore aspetto non considerato è la modifica riguardante il servizio del riposo pomeridiano: tale servizio verrà completamente eliminato per i bambini di 4 e 5 anni nei prossimi anni, rimanendo disponibile solo per i bambini di 3 anni. Anche questa variazione va totalmente contro la qualità del servizio offerto da altri comuni e manca di qualsiasi fondamento pedagogico. Si ipotizza che alla base di tale decisione possa esserci il sovraffollamento delle scuole durante l'orario del riposo, ma se tale problema di sicurezza esiste, è essenziale affrontarlo apertamente, definendo se necessario dei limiti massimi di accesso al servizio del riposo”.

“L'assessora non paragoni i bambini a pacchi”

Continua il rappresentante dei genitori: “Esprimo poi preoccupazione per il palese pregiudizio dimostrato dall'amministrazione comunale e dall'assessora di Forlì nei confronti dei genitori della città: durante una riunione della Consulta è stata ripetutamente utilizzata l'espressione "i bimbi non sono pacchi", mentre durante il Consiglio comunale questa frase è stata nuovamente impiegata. Se queste figure chiave del nostro comune sostengono sinceramente tali affermazioni, ritengo che la situazione sia estremamente grave e offensiva nei confronti di noi genitori, la maggior parte dei quali desidera trascorrere più tempo possibile con i propri figli”.

“L'approccio unilaterale al cambiamento mostrato dall'amministrazione e dall'assessora evidenzia una totale mancanza di fiducia verso il sistema e le persone coinvolte, mentre la mancanza di dialogo implica la volontà di non affrontare la discussione in maniera costruttiva. Ritengo che tutti i genitori siano disposti a valutare nuove regole se motivate da dati oggettivi (sicurezza, spazi, personale, organizzazione), ma è essenziale che si rispettino le persone e i regolamenti stabiliti nella Carta dei servizi”, conclude.

“Sbagliato l'iter del regolamento”

Ed infine la protesta riguarda anche le modalità con cui si è giunti alla novità. Sempre Pasini: “È assolutamente errato affermare che la modifica attualmente sia solo una proposta: il nuovo regolamento è stato deliberato attraverso una circolare datata novembre ed è già incluso nel regolamento scolastico per l'anno 2024-2025. È altresì inesatto affermare che la decisione è stata presa attraverso un confronto con il coordinamento pedagogico, poiché tale organo non si è mai riunito prima della decisione, è invece programmata una riunione dello stesso per il 23 marzo per discutere proprio dei temi in questione”.

Infine, sempre per quanto riguarda la 'forma' del provvedimento Pasini contesta che non è stata interpellata la Consulta dei servizi scolastici, prevista dalla Carta dei Servizi, “la quale specifica che le decisioni riguardanti l'orario del servizio debbano essere votate dalla Consulta stessa”.