Aeroitalia riduce i voli per Brindisi e Napoli dallo scalo di Forlì

Ci sono delle modifiche al piano dei voli previsti dalla compagnia Aeroitalia che serve l'aeroporto di Forlì con più di 10 tratte. Il principale vettore che opera al “Ridolfi” ha deciso infatti di definire dei iccoli aggiustamenti all’operativo. A informare delle riduzioni dei voli è il sito specializzato ItaliaVola. Dall'aeroporto di Forlì parlano di ridefinizione dei voli in vista della bassa stagione

In particolare, una riduzione riguarda Brindisi, dove i voli settimanali del lunedì e mercoledì terminano il 15 e 17 agosto 2022, quelli del martedì terminano il 27 settembre anziché fine ottobre.

I voli del sabato, quelli più gettonati, hanno come ultima data per il momento all’8 ottobre. Italia Vola rileva che la rotta era stata annunciata come annuale nel corso della conferenza stampa di Castrocaro.

Tagli anche alla tratta per Napoli: i voli del lunedì e mercoledì terminano il 17 agosto, mentre continuano a essere regolari fino a fine ottobre quelli del venerdì e domenica. Infine Malta, dove l'’ultimo volo è previsto il 12 settembre. Anche in questo caso l'idea iniziale era di un servizio annuale e non stagionale. Restano senbza modifiche, le altre destinazioni servite dal Ridolfi: Alghero, Olbia, Lamezia, Lampedusa, Catania e Trapani e Zante.