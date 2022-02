Rifiuta di esibire il green pass alle Poste, servono i carabinieri per farla uscire

E' servito l'intervento dei carabinieri per farla uscire dall'ufficio postale. E' quanto capito la scorsa settimana alle Poste centrali di piazza Saffi. Una donna si è presentata all'interno delle poste, come da prassi che riguarda tutti i clienti le è stato chiesto il green pass, obbligatorio per accedere all'interno dei locali. La donna ha contestato la richiesta, ma il risultato non è cambiato ed è stata invitata ad uscire. Al suo rifiuto si è reso necessario anche chiamare i carabinieri, con una pattuglia in divisa arrivata sul posto. Neanche alla vista dei militari la donna si è persuasa a lasciare l'ufficio postale, ed anzi ha opposto anche un rifiuto iniziale dei suoi documenti ai militari. Ne è sorto un intervento abbastanza lungo in un ufficio postale in quel momento pieno di utenza. Solo dopo una lunga discussione, la donna si è convinta ad uscire volontariamente e a fornire i documenti identificativi alla pattuglia. Oltre alla multa per la violazione della norma anti-cocid, la sua posizione sarebbe oggetto di approfondimento da parte delle forze dell'ordine.