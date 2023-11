Rifiuti abbandonati, 17 'sporcaccioni' multati in un mese. Ma al momento le fototrappole sono fuori uso

Tra le priorità del nuovo comandante della Polizia Locale di Forlì, Claudio Festari, c'è la lotta all'abbandono dei rifiuti in strada e nelle aree verdi. Dal 15 ottobre al 15 novembre sono state sanzionate 17 persone per l'abbandono dei rifiuti. "Sono in corso accertamenti per identificare altri autori di abbandoni che sono avvenuti sul territorio", rende noto Festari, garantendo l'impegno del Corpo nel contrastare il fenomeno. Persone che non hanno a cuore il decoro della città, sanzionate anche grazie all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza.

"Il sistema ci ha permesso di risalire all'auto utilizzata o all'abitazione della persona che ha abbandonato il rifiuto", spiega il comandante. "Il cittadino si aspetta una rapida risposta contro questo fenomeno, ma è doveroso evidenziare che si tratta di una tipologia d'indagine che richiede non solo tempo ma anche un'attenta attività di controllo", tiene a puntualizzare Festari. Per quanto riguarda le fototrappole, invece, illustra il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo, "non è possibile utilizzarle in attese di modifiche al regolamento che ne disciplina l'utilizzo".