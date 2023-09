Rifiuti abbandonati nei quartieri alluvionati: Comune e Alea danno vita ad un'operazione straordinaria di pulizia

Dopo i ripetuti episodi di abbandono di rifiuti, in molti casi non da alluvione, la situazione nei quartieri di Forlì colpiti dagli eventi eccezionali dello scorso mese di maggio è stata oggetto di un incontro con i rappresentanti dei quartieri Cava, Romiti e San Benedetto, nel quale Comune di Forlì, Alea Ambiente e Polizia Locale hanno condiviso le linee di intervento per un’operazione straordinaria di pulizia del territorio, a partire dai Romiti, la Cava e San Benedetto. In particolare, sono stati previsti una serie di interventi straordinari di pulizia notturna che prevederanno la rimozione di rifiuti, terra, macerie e qualsiasi materiale presente, incluso lo spazzamento meccanico della strada, previa istituzione del divieto di sosta nei tratti interessati.

A partire dai prossimi giorni, nei quartieri interessati dalle operazioni di pulizia verrà distribuito un volantino informativo che riporterà la data e l’ora prevista per l’intervento, al fine di avvisare i residenti e consentire la movimentazione dei mezzi in totale sicurezza. "L’operazione, presentata mercoledì mattina ai primi tre comitati di quartiere, si inserisce in un piano più vasto di intensificazione delle azioni di pulizia e rimozione dei rifiuti portato avanti dal Comune di Forlì, in collaborazione con Alea Ambiente, dopo l’evento del 16 maggio", spiega l'amministrazione comunale.

Dai giorni successivi all’alluvione a oggi, infatti, Alea Ambiente ha gestito 27mila tonnellate di rifiuti prodotti, circa il doppio di quanto gestito annualmente nell’intero bacino. Anche per questo, una volta effettuata la pulizia straordinaria notturna, il ritiro gratuito dei rifiuti alluvionati dovrà essere concordato previo appuntamento, chiamando il Numero Verde 800.68.98.98 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 13, esclusi i festivi) e esposto seguendo le indicazioni fornite dagli uffici. Qualsiasi rifiuto abbandonato sarà sanzionato secondo la normativa vigente.

Un intervento di pulizia straordinario è previsto mercoledì 27 settembre alle 21. Le strade interessate saranno via Pelacano, via Palmanova, via Autoparco, via Podgora, via Oslavia, via Aquileia, via Grado, via Piave, via Enrico Forlanini, viale Italia, via delle Mura, via Domenico Casamorata, via dei Bersaglieri, via Isonzo (da Piazzale Porta Schiavonia alla ferrovia), via Monte San Marco e via Monte Nero. Per consentire lo svolgimento degli interventi di pulizia in sicurezza e la movimentazione dei mezzi, è vietata la sosta delle auto (ad eccezione in viale Italia) dalle 20,30 fino alla conclusione delle operazioni.