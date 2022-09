Rifiuti abbandonati in Tangenziale, tavolo di lavoro con Anas e Alea: previste pulizie straordinarie

I rifiuti abbandonati lungo la Tangenziale di Forlì al centro di un question time del Pd. Una problematica "sempre più frequente crescente - ha osservato la consigliera comunale Elisa Massa - che riguarda anche diversi punti della città, con i sacchetti abbandonati da persone incivili che permangono anche per diversi giorni". L'assessore all'Ambiente, Giuseppe Petetta, ha spiegato che si tratta di una "situazione già nota all'amministrazione, che si è da tempo attivata, aprendo un tavolo di lavoro con Anas in collaborazione con Alea per predisporre un piano di intervento mirato a ridimensionare la criticità esposta".

Il piano, "che entrerà in funzione in tempi brevi", prevederà "interventi di pulizia congiunta, che saranno effettuati da operatori di Anas e Alea nel rispetto delle condizioni di sicurezza che si devono obbligatoriamente progettare e predisporre durante i lavori per un'infrastruttura di questa natura". Inoltre, ha annunciato Petetta, "sono in previsione misure per cercare di contrastare questo fenomeno di inciviltà mediante specifiche azioni comunicative e interventi strutturali, come ad esempio un sistema di videosorveglianza. Si tratta di interventi però da eseguire in un'infrastruttura la cui gestione è in capo ad Anas".