Rifiuti, bollette delle utenze domestiche tagliate del 6,5%: "Alea più efficiente e fondi regionali"

I 13 comuni soci di Alea Ambiente si sono riuniti nei giorni scorsi per definire e approvare la tariffa rifiuti per l'anno 2021, che sarà applicata nella fatturazione TARIP dell'intero bacino di riferimento. Gli Amministratori locali hanno deciso di intervenire concretamente a supporto delle famiglie, riducendo la tariffa media dei rifiuti per le utenze domestiche del 6,5% rispetto al 2020. Questo è stato possibile grazie all'efficiente gestione di Alea Ambiente nello scorso anno e all'ottimizzazione dei costi generali della società.

"La misura in favore delle famiglie - afferma William Sanzani, Presidente del Coordinamento Soci Alea Ambiente - nasce di concerto tra tutti i Sindaci dei Comuni e si propone di definire da subito l'entità della tariffa per l'intero anno e di evitare quindi la necessità di una fattura di conguaglio il prossimo anno. A questa, si aggiunge lo stanziamento di un contributo da parte della Regione Emilia-Romagna che andrà a ridurre l'ammontare complessivo del conguaglio 2020".

All'attenzione dei Comuni ci sono anche misure in favore delle utenze non domestiche maggiormente colpite dalle chiusure e dalle restrizioni del secondo lockdown, individuate grazie al prezioso supporto delle associazioni di categoria. Il Coordinamento Soci ha, inoltre, approvato una collaborazione con le edicole che saranno incaricate di distribuire gli EcoCalendari della raccolta porta a porta del 2022. "Si tratta di un'ulteriore misura per agevolare le imprese locali, che parte in via sperimentale dagli edicolanti, ma che nei prossimi anni potrà estendersi anche ad altre realtà commerciali", spiega il Presidente, William Sanzani.