Rifiuti, Forlimpopoli virtuosa: premiata come Comune "sotto il muro dei 100 chili"

Sabato si terrà la premiazione dell’ottava edizione del premio "Sotto il muro dei 100 kg: Comuni verso rifiuti zero" che quest’anno ha coinvolto ben 67 comuni della Regione Emilia Romagna. Promosso dalla “Rete Rifiuti Zero” e dai “Comuni Rifiuti Zero” dell’Emilia Romagna con la collaborazione dell’Eco-Istituto di Faenza, il premio viene conferito ai comuni che nel 2020 hanno prodotto una quantità di Rnr (cioè Rifiuti Non Riciclati) inferiore ai 100 chili per abitante residente oppure inferiore ai 59,1 chili per abitante equivalente (concetto che viene utilizzato per rendere omogenei i carichi dei diversi tipi di utenze civili).

Tra i 19 comuni della regione che hanno raggiunto questo importante traguardo c’è anche quello di Forlimpopoli, da sempre all’avanguardia sui temi della sostenibilità ambientale, con 87,2 chili di Rnr (pari a 56,8 chili per abitante equivalente). La "Rete Rifiuti Zero Emilia-Romagna" (aderente a "Zero Waste Italy") è una libera aggregazione di associazioni di protezione ambientale riconosciute e di comitati territoriali di base mentre i Comuni emiliano romagnoli aderenti alla rete regionale sono amministrazioni locali che hanno adottato con atto pubblico la strategia "Rifiuti Zero" sintetizzata nei "Dieci passi verso Rifiuti Zero" di Zero Waste Italy.

"Siamo lieti - dichiarano il sindaco Milena Garavini e l’assessore all’ambiente Gian Matteo Peperoni - di questo nuovo riconoscimento alla città e quindi a tutti i nostri concittadini per l’impegno che mettono quotidianamente nella tutela dell’ambiente anche attraverso una selezione accurata dei rifiuti riciclabili e lo consideriamo come un ulteriore stimolo a continuare ad impegnarci in politiche pubbliche che assicurino la sostenibilità ambientale del nostro modello di sviluppo".