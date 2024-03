Rifiuti, il Comune di Civitella tra i più virtuosi: prodotti 66 chili di scarti non riciclati per abitante

In occasione dell’evento di premiazione “Sotto il muro dei 100 kg” il Comune di Civitella ha ricevuto il premio come primo classificato in regione per aver prodotto 66 chili di rifiuti non riciclati per abitante residente. "Un premio che mi onora per il fatto che la mia amministrazione ha tanto lavorato in questi anni per considerare il rifiuto una risorsa e non un rifiuto, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente - afferma il sindaco Claudio Milandri -. Ringrazio quindi tutti i miei concittadini per lo sforzo fatto e per il risultato raggiunto. So che nel periodo dell’alluvione ci sono stati tanti problemi nella gestione dei rifiuti ma ora confido nel fatto che la responsabilità di ognuno e il senso civico continuino a guidarci in questo cammino. Ringrazio Alea ambiente e i suoi dipendenti per il lavoro preciso e costante che hanno fatto in questi anni e confido sempre nella collaborazione tra noi amministratori e la società".