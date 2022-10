Rifiuti in Tangenziale, programmate le pulizie straordinarie: ecco come saranno organizzate

L’assessore all'Ambiente, Giuseppe Petetta, lo aveva anticipato già nell’ultimo consiglio comunale. Grazie ad un patto di collaborazione con Alea e Anas, la Tangenziale di Forlì verrà sottoposta ad una capillare azione di pulizia e rimozione dei rifiuti nelle giornate di mercoledì e giovedì. "Quello dei rifiuti abbandonati in tangenziale è un fenomeno di inciviltà ben noto a questa Amministrazione - afferma Petetta -. Nei prossimi giorni, all’esito di un percorso condiviso con Anas, ente a cui è affidata la gestione dell’infrastruttura, decine di mezzi e operatori di Alea interverranno lungo tutto il tracciato della tangenziale, partendo dalle piazzole di sosta e dalle scarpate, per rimuovere i rifiuti e ripristinare il decoro urbano. Chiaramente, si tratti di lavori che verranno eseguiti nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza". "L’intento di questa amministrazione è di rendere strutturali queste azioni di pulizia congiunta, coniugandole a percorsi educativi e interventi di natura deterrente come l’installazione di sistemi di videosorveglianza", conclude Petetta.