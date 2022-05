Rifiuti, l'EcoCentro di Tredozio chiude per lavori. Aperture straordinarie a Modigliana

Da giovedì l’EcoCentro di Tredozio (via dei Martiri) resterà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria. Alea Ambiente comunica che "nel frattempo, per ridurre al minimo il disagio, per tutta la durata dei lavori l’EcoCentro di Modigliana (via Dalla Chiesa) resterà aperto in maniera straordinaria anche nella mattinata di lunedì, dalle ore 9 alle 12. Orari completi degli EcoCentri e ulteriori informazioni sono sempre disponibili sul sito internet www.alea-ambiente.it oppure sulla App Alea Ambiente". La raccolta porta a porta dei rifiuti sul territorio comunale, invece, non subirà alcuna variazione e si svolgerà secondo quanto indicato sull’EcoCalendario.