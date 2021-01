Rifiuti, cambia il giorno di raccolta del secco in sei comuni del Forlivese

Mentre gli utenti stanno ancora ricevendo in questi giorni tramite posta ordinaria gli EcoCalendari 2021 per la raccolta di rifiuti, Alea Ambiente sottolinea che "nei centri storici di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Modigliana e Rocca San Casciano, la raccolta del rifiuto secco quest’anno è prevista nella giornata di mercoledì (anziché lunedì); questo al fine anche di ridurre il tempo di esposizione dei rifiuti, in particolare da parte delle attività economiche".

La prima giornata utile sarà mercoledì prossimo, 13 gennaio: "si invitano quindi gli utenti che vorranno usufruire del servizio ad esporre i contenitori nella serata di martedì 12 gennaio", è l'avviso di Alea. Per tutte le altre zone e Comuni, giornate e frequenze di raccolta sono rimaste invariate. Chi non avesse ancora ricevuto l'EcoCalendario 2021, può comunque richiederlo ai Punti Alea e agli sportelli informativi sul territorio, scaricarlo sul sito www.alea-ambiente.it oppure consultarlo sulla App Alea Ambiente.