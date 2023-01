Rifiuti porta a porta, per plastica e carta in alcune zone della città cambiano i giorni della raccolta

Con l’inizio del nuovo anno entra in vigore l’EcoCalendario 2023 di Alea Ambiente per la raccolta porta a porta dei rifiuti. In particolare si ricorda che a Forlì sono cambiate le giornate di raccolta di plastica e carta nelle Zona B e D della città. In particolare, nella zona B occorrerà esporre il contenitore della carta perché il ritiro avverrà nella giornata di lunedì, mentre quello della plastica avverrà il giovedì. Nella zona D invece, la raccolta della carta sarà effettuata il martedì, mentre quella della plastica il venerdì.

Le nuove giornate di raccolta, così come anche eventuali variazioni all’esposizione in occasione delle Festività sono riportate sull’EcoCalendario 2023, disponibile cartaceo in circa 50 edicole e rivendite di giornali nei 13 comuni del territorio, oltre ai punti informativi e sportelli Alea Ambiente. In formato digitale, lo strumento è reperibile sul sito o nella App Alea Ambiente, oltre che all’interno dello Sportello Online.