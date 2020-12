Colpevoli di non produrre rifiuto secco? Regola modificata senza avvisi, ora è possibile la sanzione

Colpevoli di non produrre abbastanza rifiuto indifferenziato? Se, infatti, non si espone il bidone del secco nei quantitativi minimi - partendo dal presupposto che una quota minima di indifferenziato una famiglia comunque la produce - possono scattare anche delle penalizzazioni in bolletta, in sostanza delle multe, in quanto si presume che tale frazione secca venga allora smaltita in modo abusivo, per esempio nel bidone di qualcun altro, oppure portando i rifiuti nei cassonetti fuori dal proprio comune (il turismo dei rifiuti), oppure ancora peggio abbandonandoli per strada o come spesso accade nei bidoni gettacarte dei giardini pubblici.

Ritorna la “presunzione di colpevolezza”

Tale principio di “presunzione di colpevolezza” - dove sta al cittadino dimostrare di essere in regola e non uno smaltitore abusivo - era stato ampiamente dibattuto nei primi mesi di avvio di Alea. Alla fine la norma che prevedeva questa sorta di “inversione della prova” non era passata nel regolamento approvato nel marzo 2019, proprio sulla scorta delle polemiche che poi sono le stesse che sono tornate oggi. Tuttavia la modifica è stata inserita un po' alla chetichella con una delibera del 15 aprile 2020 approvata dai Comuni soci, dove accanto a piccoli aggiustamenti tecnici del regolamento, è tornato nella stesura originaria l'articolo 37 del 'Regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva', che equipara sporcaggioni e virtuosi. Anche questi ultimi sono quindi sanzionabili con una penalizzazione in bolletta pari al doppio degli svuotamenti minimi (quindi per una famiglia di 3 persone, la penalizzazione è di circa 120 euro).

I conferimenti minimi si pagano lo stesso, perchè non farli?

Intanto sta facendo imbufalire migliaia di persone la lettera che è stata recapitata in questi giorni a 12mila utenze del territorio forlivese in cui si prospetta il rischio della multa ed è tutta imperniata appunto sulla “presunzione di colpevolezza”, una novità che non era mai stato comunicata ai cittadini. Però in premessa è necessaria una precisazione: gli svuotamenti minimi del secco sono conteggiati nella bolletta come un sostanziale costo fisso, anche se la dicitura esatta non ne facilita la comprensione, in quanto l'articolo 18 del Regolamento la definisce 'Parte variabile' suggerendo quindi che è un costo che diminuisce al diminuire del rifiuto secco prodotto. Ma non è così: essendo gli svuotamenti minimi un costo obbligatorio, tale costo è sostanzialmente fisso, per cui si paga anche se non se ne fruisce. Per questo non c'è motivo di non esporre un numero minimo di volte il bidone del secco (il numero dei componenti della famiglia +1), perché tali ritiri sono comunque pagati in tariffa e tali esposizioni stanno a indicare più che altro l'esistenza di una utenza attiva.

William Sanzani, presidente del coordinamento dei Comuni soci di Alea, fa valere le questioni pragmatiche: ci sono infatti 12mila utenze che non conferiscono il secco, di queste duemila non hanno neanche mai ritirato il bidone. Eppure i cestini gettacarte alle fermate degli autobus, agli angoli delle strade, e nelle aree verdi più defilate traboccano di sacchi di immondizia domestica. E a volte anche i fossi in campagna. Ma resta che, non riuscendo a colpire gli sporcaccioni, si umiliano i virtuosi, gli utenti così motivati alla raccolta differenziata che riescono a fare a meno anche degli svuotamenti minimi, pur pagandoli regolarmente in bolletta. E' probabile, stante questi numeri, che tra questi 12mila utenti ci siano più irregolari che virtuosi, ma come colpire i primi senza fare di tutta l'erba un fascio anche con i secondi? Sanzani assicura, però, che pee il 2020 non ci saranno multe, nel primo anno di entrata in vigore del nuovo regolamento.

La protesta: "E' un'ingiustizia"

In questi giorni migliaia di cittadini stanno ricevendo questa lettera da parte di Alea ambiente. Protesta il consigliere comunale Alessandro Ferrini di 'Casa civica' di Castrocaro: “Ricordo bene le criticare fatte in consiglio comunale riguardo al regolamento che hanno approvato sulla gestione rifiuti ed in particolare proprio l’articolo 37 comma 5 citato in questa lettera dove praticamente il cittadino viene additato come sporcaccione in quanto non ha fatto i conferimenti del secco che aveva a disposizione durante l’anno. Alea anziché premiare il cittadino virtuoso nella differenziata sospetta che il secco venga abbandonato o gettato per strada. Un atteggiamento grave che in consiglio comunale avevamo cercato di spiegare chiedendo una modifica. Spero venga rivisto questo articolo che è offensivo e disincentivante ad una maggior differenziata. Sarebbe più utile intensificare i controlli per evitare gli abbandoni selvaggi. Seppur creda nel progetto Alea e nel sistema porta a porta, credo sia stato giusto votare contro questo regolamento in consiglio comunale. Spero venga modificato per eliminare questa ingiustizia. Il cittadino virtuoso va premiato e non additato e sanzionato per aver prodotto poco secco”.

Cosa dice esattamente il regolamento

Trovare il 'Regolamento della disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva' sul sito di Alea è un'impresa, nascosto tra le pieghe di delibere e documentazione tecnica, di fatto non raggiungibile alla stragrande maggioranza della popolazione. Un regolamento citato su 12mila lettere inviate agli utenti dovrebbe essere ben visibile, invece non è accessibile neanche dai menù. E' vero che è un regolamento dei comuni soci, pubblicato con una delibera dell'agenzia di controllo Atersir, e non di Alea, che lo applica e basta, ma è ovvio che un cittadino vada a cercarlo sul sito di Alea, mittente della lettera. E non lo trova neanche digitando su Google, o, ancora peggio, si trova la vecchia versione sui siti internet dei Comuni soci, la versione che dice il contrario di quanto riportato nella lettera alle 12mila utenze.