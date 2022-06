Rifiuti, Santa Sofia si prepara alla rivoluzione porta a porta: interessate oltre 2300 famiglie

Iniziano lunedì gli incontri sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, che partirà il 19 settembre in tutto territorio comunale di Santa Sofia e interesserà 2.563 utenze: 2.320 famiglie e 243 attività. L’attuale raccolta stradale sarà trasformata in tre sistemi differenti, a seconda della zona interessata: nelle zone residenziali del territorio comunale sarà attivato il porta a porta misto (che prevede la raccolta domiciliare in giorni e orari prestabiliti di indifferenziato e organico e la raccolta stradale di carta/cartone, plastica, vetro e sfalci/verde).

Nel forese, invece, saranno adottati due sistemi diversi: quello integrale, che riguarda tutti i tipi di rifiuti (indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro) ed è finalizzato a eliminare le postazioni stradali sulle vie principali che potrebbero essere oggetto di scarichi abusivi, oppure stradale con contenitore intelligente (Smarty). Quest’ultimo sistema, in particolare, sarà invece utilizzato nelle aree extraurbane difficilmente accessibili ai mezzi Hera e consiste in Isole Ecologiche di Base stradali con contenitori per la raccolta differenziata di carta, plastica/lattine, vetro e organico. Per la raccolta dell’indifferenziato, sarà invece presente un contenitore informatizzato (Eco Smarty) che si apre solo con la Carta Smeraldo (la tessera Hera per i servizi ambientali) ed è utilizzabile 24 ore su 24.

"Questo sistema intende migliorare il decoro cittadino, la quantità/qualità della raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti da parte di tutti i cittadini, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, risorse preziose per l’ambiente; L’obiettivo stabilito dal Piano Regionale dei Rifiuti per Santa Sofia è del 65%, ma con l’aiuto dei cittadini di Santa Sofia, da sempre sensibili al tema della raccolta differenziata, vogliamo andare oltre e superare l’80% - afferma il sindaco Daniele Valbonesi -, oltretutto da gennaio 2023 saremo il primo Comune del distretto di Cesena ad introdurre la tariffa puntuale, che terrà conto dell’effettiva produzione di rifiuti indifferenziati, incentivando i comportamenti virtuosi Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un obbligo di legge, ma rientra in quei comportamenti sostenibili che, se effettuati da tutti i cittadini, contribuiscono notevolmente alla qualità della vita delle nostre città e alla valorizzazione del nostro territorio”.

Gli incontri

Per informare cittadini e attività, sulla nuova organizzazione del servizio di raccolta rifiuti, saranno organizzati una serie di incontri, con inizio alle 20: 6 giugno al Centro Culturale via Nefetti (consigliato per residenti zona 1), 7 giugno nell'area di servizio Angar Caffè via Nefetti, 49 (consigliato per residenti zona, l'8 giugno al ristorante §"La Fiaschetteria" via San Martino, 61 (consigliato per residenti zona 3), il 9 giugno al Teatro Mentore piazza Garibaldi (consigliato per residenti zona 4), il 13 giugno nella sede dell'Istituto Comprensivo (scuole) via Arcangeli, 1 (consigliato per residenti zona 5), il 14 giugno nella sede della Pro Loco a Spinello in via Spinello (per residenti zona Spinello) e il 15 giugno nella sede Pro Loco a Corniolo in via Della Madonna, 18 (per residenti zona Corniolo). L’accesso agli incontri sarà vincolato alle misure di prevenzione Covid.

Queste vie località che fanno parte di ogni singola zona: per la "zona 1" via Gentili, Castello, Nefetti, Montini, Gramsci, Croce, Doberdò, N. Sauro, Martiri della Libertà, Matteotti, Melloni, località Caprioli, Camposonaldo e Calci: per la "zona 2" via Verdi, Bellini, Donizzetti, Puccini, Rossini, Vivaldi, Biserni, G. Di Vittorio, I Maggio, Mascagni, Allende, Michelacci, Delle Rose, Forese Gualchiera, località Pastorale, chiesa di sopra; per la "zona 3" via Togliatti, Nenni, Amendola, San Martino, Campo Isola, Via degli Orti, Rio Sasso, Turati, Moro, località San Martino, Isola e Tre Fonti; per la "zona 4" via Saba, Pasolini, Don Pio Berni, Ungaretti, Quasimodo, Spinello, p.zza Garibaldi, p.zza Mortani, Mortani, Giovannetti, Minuccia, Raggiaio, Castellaro, Pisacane, viale Roma, Marconi, della Repubblica, Risorgimento, Località S.Giacomo; mentre per la "zona 5" via Unità d’Italia, T. Nanni, Alighieri, Cavallucci, Bianchini Mortani, Arcangeli, Giovanni XXIII, Località Biserno, Località Collina di Pondo e Saviana.

La consegna a domicilio dei kit per il porta a porta

Dal 27 giugno personale incaricato da Hera (identificabile da apposito tesserino di riconoscimento), consegnerà alle singole famiglie il kit standard per la raccolta differenziata, composto dal calendario, che riporta le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio, dai contenitori da esporre per la raccolta e per le zone del forese con cassonetti Smarty, la Carta Smeraldo e il bidoncino per la raccolta differenziata del rifiuto organico. Solo i titolari del contratto Tari potranno ritirarlo. Se ritirato da persona delegata è necessario utilizzare il modulo allegato alla lettera inviata in questi giorni a tutte le utenze coinvolte o scaricabile dal sito del Gruppo Hera, nella sezione “Ambiente” indicando il Comune di residenza. Per la consegna casa per casa gli operatori Hera saranno dotati di un tesserino nominativo e non chiederanno mai né di entrare in casa né denaro. Per essere certi che si tratti di un incaricato Hera è possibile chiamare il Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Alle attività saranno consegnati i contenitori definiti in base al tipo di utenza e alle verifiche effettuate. I cittadini titolari del contratto Tari, o loro delegati non presenti al momento della consegna, troveranno in buchetta un coupon con cui ritirare il kit di raccolta presso gli appositi punti di distribuzione concordati con l’Amministrazione comunale.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (attività), numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, agli stessi canali di contatto è possibile richiedere contenitori dedicati, ad esempio per nuclei familiari numerosi, o per esigenze particolari certificate. Per informazioni e segnalazioni è disponibile la sezione del sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune dove, selezionando il Comune di Santa Sofia, è possibile visualizzare e scaricare lettera o consultare le FAQ (risposte alle domande più comuni), e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it,